Guadalajara lanza apoyo de renta para jóvenes, programa piloto único en México

Por primera vez en el país, un municipio implementa un esquema de apoyo directo para el pago de renta dirigido a jóvenes.

El Gobierno de Guadalajara puso en marcha el programa piloto “Apoyo de Renta para Jóvenes”, una estrategia inédita a nivel nacional que busca facilitar el acceso a vivienda para este sector de la población.

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara

La Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, anunció el arranque de este modelo, enfocado en personas de entre 18 y 30 años interesadas en independizarse o en vivir más cerca de sus centros de estudio o trabajo.

“Vamos a seleccionar a más de 200 jóvenes, tapatíos y tapatías, que quieran vivir en Guadalajara y nosotros los vamos a apoyar para que puedan pagar parte de su renta con 3 mil pesos mensuales”, señaló la alcaldesa.

El programa forma parte de “Vivienda para Vivir Bien”, una política pública integral que contempla ocho estrategias orientadas a mejorar el acceso a la vivienda en la capital jalisciense. En ese marco, Delgadillo subrayó la relevancia de atender uno de los principales desafíos urbanos.

“En Guadalajara reconocemos que uno de los retos de las grandes metrópolis en el mundo es el acceso a la vivienda, por eso diseñamos el programa Vivienda para Vivir Bien que está compuesto por ocho acciones estratégicas para generar y fomentar el acceso a la vivienda dentro de la Ciudad”.

Con este piloto, el municipio busca no solo apoyar la economía de los jóvenes, sino también incentivar el repoblamiento de la ciudad y fortalecer su dinámica social y laboral.

DATOS

La convocatoria ya está abierta y permanecerá vigente durante abril y mayo. Las y los interesados pueden registrarse en el portal oficial del Gobierno de Guadalajara: https://sso.guadalajara.gob.mx/login.

Para más información, acudir a la Agencia Municipal de Vivienda, ubicada en calle Independencia 332 y 336, colonia Centro, segundo piso.