Busca Chema Martínez impedir promoción personal en monumentos y espacios públicos

Chema Martínez

En medio de cuestionamientos al uso del espacio público como herramienta de promoción política, el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Martínez, presentó una iniciativa para prohibir que servidores públicos en funciones utilicen plazas, monumentos, vialidades o cualquier elemento urbano para colocar su nombre o generar posicionamiento personal.

La propuesta busca cerrar un vacío legal que hoy permite que, más allá de las restricciones en nomenclatura de calles, se sigan utilizando otros espacios públicos, como placas, mobiliario urbano o infraestructura, para fines de autopromoción, lo que, advirtió, vulnera principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad en el uso de recursos públicos.

Durante la presentación, Martínez enmarcó la iniciativa en una crítica directa al modelo de gobierno que, dijo, ha privilegiado la imagen por encima de las instituciones.

“Porque ante el modelo frívolo de la maña naranja, particularmente en Jalisco, son, tienen, los caracteriza una tentación por la vanidad y por la frivolidad”, señaló el morenita.

El líder guinda planteó que el fondo del problema no es únicamente normativo, sino cultural y político: la intención de convertir el ejercicio del poder en una plataforma de culto a la personalidad, apropiándose simbólicamente de lo que pertenece a la ciudadanía.

“Debemos limitar a partir de principios básicos para que nosotros volvamos a la convicción de que sean las instituciones las que trasciendan, y que eso también abone colectiva y a la identidad de nuestra comunidad. A esta patria chica que es Guadalajara, y no y nunca la vanidad ni la frivolidad de quien gobierna hoy en turno.”

La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo al Reglamento de Imagen Urbana para establecer de forma expresa que queda prohibido asignar, inscribir o incorporar nombres, referencias o cualquier elemento identificable de funcionarios en activo en bienes del dominio público, incluyendo monumentos, placas, equipamiento urbano y espacios públicos.

Asimismo, establece que toda denominación o inscripción deberá apegarse a principios de imparcialidad, neutralidad y carácter institucional, y que cualquier acto contrario será nulo, además de poder generar responsabilidades administrativas.

Como parte central del planteamiento, también se define que los reconocimientos en espacios públicos solo podrán realizarse a personas que no se encuentren en funciones o que hayan fallecido, bajo criterios históricos, culturales o sociales debidamente justificados, evitando así el uso del cargo para beneficio personal.

Chema Martínez respaldó su propuesta en el marco constitucional vigente, recordando que el artículo 134 prohíbe la promoción personalizada con recursos públicos, y que la Suprema Corte ha sostenido que los bienes y espacios públicos no pueden utilizarse para exaltar la imagen de quienes ejercen funciones públicas.

En su mensaje, el morenista apeló a referentes históricos para reforzar el sentido de su iniciativa, al señalar que las instituciones deben estar por encima de las personas y trascender por su utilidad social, no por la imagen de quienes gobiernan.

“Que sean las instituciones las que trasciendan, y que eso también abone colectiva y a la identidad de nuestra comunidad. A esta patria chica que es Guadalajara, y no y nunca la vanidad ni la frivolidad de quien gobierna hoy en turno”.

El documento también precisa que la propuesta no implica gasto adicional ni creación de nuevas estructuras administrativas, sino que fortalece el marco normativo existente y contribuye a prevenir abusos en el uso del espacio público, al tiempo que refuerza la confianza ciudadana en las instituciones.

Con esta iniciativa, Chema Martínez coloca en el centro del debate una pregunta de fondo: si el espacio público seguirá siendo utilizado como vitrina política de quienes están en el poder, o si se recuperará su carácter como patrimonio colectivo, libre de intereses personales y al servicio de la gente.