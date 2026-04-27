El FICG 41 premia lo mejor del cine mexicano, iberoamericano e internacional

El Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) celebró la ceremonia de premiación de su edición 41, donde entregó reconocimientos en 12 categorías que abarcaron largometraje mexicano, ficción iberoamericana, documental, animación, cine de género y producciones jaliscienses.

La gran vencedora de la noche fue Querida Fátima, dirigida por Lorena Gutiérrez Rangel, Su Kim, Jesús Quintana Vega, Rodrigo Reyes y Dawn Valadez, al obtener el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana, Mejor Dirección y el Premio del Público.

Dentro de esta misma sección, Diego Tenorio fue reconocido por el Mejor Logro Técnico-Artístico por Ciudad de muertos, mientras que Oustin de León obtuvo Mejor Interpretación por Soy Mario. El Premio del Jurado Joven fue para La misma sangre, de Ángel Ricardo Linares Colmenares.

En la competencia de Largometraje Iberoamericano de Ficción, Hangar rojo se consolidó como la máxima ganadora al llevarse Mejor Película, Mejor Dirección para Juan Pablo Sallato, Mejor Guion para Luis Emilio Guzmán, además de Mejor Logro Técnico-Artístico. En interpretación, el jurado otorgó un premio ex aequo a Nicolás Zárate por Hangar rojo y María Magdalena Sanizo por La hija cóndor. El reconocimiento a Mejor Ópera Prima fue para Barrio triste, de Stillz, mientras que Nunkui, de Verenice Benítez, recibió mención honorífica.

En documental iberoamericano, Niñas escarlata, de Paula Cury, obtuvo Mejor Dirección y Mejor Documental Iberoamericano. El premio al Mejor Logro Técnico-Artístico fue para La fabulosa máquina del tiempo, de Eliza Capai, y Flores para Antonio, de Elena Molina e Isaki Lacuesta, recibió mención honorífica.

El Premio Maguey reconoció a Feito pipa, de Allan Everton, como Mejor Película, además de premiar las interpretaciones de Yuri Gomes y Teca Pereira. El Premio del Jurado fue para Soy Mario, de Sharon Kleinberg, mientras que Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Semillites y Tania Hernández Velasco, recibió mención honorífica.

En animación, Coração das trevas, de Rogério Nunes, fue elegida Mejor Largometraje Internacional de Animación.

La sección Hecho en Jalisco reconoció a El círculo de los mentirosos, de Nancy Cruz Orozco, como Mejor Película Jalisciense, y a Mi lugar favorito, de Alejandro Hidrogo Arechiga, Luis Zamarroni, Mariana Salazar y Sergio Campestre, como Mejor Cortometraje Jalisciense.

El Premio de Cine Socioambiental fue para Black Water, de Natxo Leuza, mientras que el Premio de Cine de Género distinguió a Alpha, de Julia Ducournau. En esta categoría también recibieron menciones honoríficas Motherwitch, de Minos Papas, y Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano.

En cortometraje iberoamericano ganó Tres, de Juan Ignacio Ceballos, con mención honorífica para Replikka, de Piratá Waurá y Heloisa Passos.

El Premio Rigo Mora al Mejor Cortometraje de Animación fue para Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez González, mientras que El fantasma de la quinta, de James A. Castillo, recibió mención honorífica.

Finalmente, el Premio FIPRESCI fue para Oca, de Karla Badillo, y el Premio FEISAL para Aquí se escucha el silencio, de Gabriela Pena y Picho García.