IA y cine: el debate sobre la autoría toma el FICG 41

Durante la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el director y productor Carlos Gutiérrez Medrano encabezó la clase magistral ¿Quién es el autor en la era de la inteligencia artificial?, donde reflexionó sobre el impacto de esta tecnología en la industria cinematográfica, los nuevos modelos de creación audiovisual y los desafíos éticos que plantea su uso.

Moderada por David Martos, la charla abordó cómo la inteligencia artificial está transformando la manera de hacer cine y reconfigurando la noción tradicional de autoría. Gutiérrez Medrano explicó tres esquemas de interacción entre humanos y máquinas: in-the-loop, on-the-loop y out-of-the-loop, modelos en los que la participación humana disminuye gradualmente hasta desaparecer del proceso creativo.

En el primer caso, detalló, la intervención humana ocurre escena por escena, supervisando y validando resultados. Como ejemplo, relató que en una producción fue necesario insertar una botella de mezcal por patrocinio cuando la película ya estaba en postproducción. Gracias a la IA se generó el modelo digital del producto y solo se requirió una persona para realizar la rotoscopia.

También compartió experiencias en cine de terror mediante procesos de creature creation, donde la IA fue alimentada con información por especialistas que después solo supervisaron resultados, así como un proyecto de animación en el que un personaje con propiedad intelectual preexistente fue colocado en un entorno generado completamente por inteligencia artificial.

Pese a las ventajas tecnológicas, el cineasta defendió la importancia del factor humano dentro de estos procesos. “Para lograr una autenticidad debe de haber una mano detrás”, afirmó, al señalar que conocimientos especializados —como la anatomía o la sensibilidad narrativa— siguen siendo difíciles de replicar por una máquina.

Asimismo, consideró que la IA podría democratizar el acceso a la producción audiovisual, permitiendo que nuevos creadores desarrollen proyectos sin depender exclusivamente de fondos institucionales o convocatorias públicas.

Al cierre de la sesión, Gutiérrez Medrano y Martos coincidieron en que el prompt también constituye un acto creativo, ya que la intención humana precede a la generación algorítmica. Señalaron además que la ética y la legislación aún no alcanzan el ritmo de desarrollo de la IA, por lo que la industria deberá avanzar en mecanismos de autorregulación mientras evolucionan los marcos legales.