Mundo Jalisco: el festival que llevará las artesanías y sabores de Jalisco al centro de la agenda mundialista

Con la mirada puesta en aprovechar la proyección internacional que tendrá Jalisco durante la temporada deportiva de este año, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), lanzó Mundo Jalisco, un festival que busca posicionar las artesanías, la gastronomía y los productos locales como protagonistas ante visitantes nacionales e internacionales.

Parque Agua Azul

La iniciativa se desarrollará del 12 de junio al 4 de julio en la Casa de las Artesanías y el Parque Agua Azul, en Guadalajara, y reunirá a mil artesanas, artesanos, productores del campo y micro y pequeños negocios provenientes de los 125 municipios del estado.

Más allá de ser un festival comercial, Mundo Jalisco forma parte de una estrategia económica para democratizar los beneficios de la afluencia turística y deportiva, permitiendo que la riqueza cultural y productiva de Jalisco tenga una vitrina directa frente al flujo de visitantes que llegarán por la agenda internacional.

Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó que este proyecto busca generar condiciones equitativas para el crecimiento económico local.

“Mundo Jalisco nace como una estrategia para poner la cancha pareja y acercar, durante junio y julio, nuestra artesanía, pequeños productores y negocios locales a los visitantes, para que puedan capturar la derrama económica que habrá en el estado”, afirmó.

El festival integrará territorios temáticos dedicados a artesanías, moda textil, joyería, decoración, productos agroalimentarios, experiencias tequileras, cerveza artesanal y gastronomía tradicional, además de contar con “El Mitote”, un espacio cultural con presentaciones artísticas y exhibiciones identitarias.

Uno de los ejes clave será la promoción de las artesanías jaliscienses como símbolo cultural frente a una audiencia global, reforzada por iniciativas paralelas como “Jalisco, arte y artesanías”, que convocará a artistas urbanos para intervenir espacios públicos del centro tapatío con obras inspiradas en el sector artesanal.

Presentan Mundo Jalisco, festival para promover productos artesanales, gastronómicos y tradicionales de los negocios locales

Además, el Pasaporte Mundo Jalisco incentivará el consumo local mediante experiencias gratuitas como catas y degustaciones, fortaleciendo la conexión entre turismo, tradición y desarrollo económico.

Con esta apuesta, SEDECO busca convertir la visibilidad internacional de Jalisco en una plataforma tangible para impulsar a sus creadores, productores y emprendedores, haciendo del escaparate deportivo una oportunidad real para fortalecer la economía regional.

Datos

Mundo Jalisco se realizará del 12 de junio al 4 de julio, de 10:00 a 18:00 horas, en la Casa de las Artesanías y el Parque Agua Azul.

Convocatorias e inscripciones disponibles en: gobjal.mx/MundoJalisco

Casa de las Artesanías

PARA SABER

Estos son los 10 territorios y el escenario con oferta artística y cultural de Mundo Jalisco: