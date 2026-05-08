Dialogan sobre ideas para crear nueva Ley Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco

En la mesa participaron titulares de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños Y Adolescentes, así como de SIPINNA, DIF Jalisco y Consejería Jurídica del Estado.

Con la idea de construir un marco jurídico más sólido, integral y eficiente para la protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, convocó a una mesa de trabajo para fortalecer la iniciativa de una nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante el encuentro, la legisladora señaló que la normativa vigente “presenta inconsistencias, vacíos y contradicciones” que dificultan el trabajo diario de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de este sector de la población.

Jalisco tiene la oportunidad de hacer algo distinto. No parchar la ley actual, sino expedir una nueva. Una que se reconozca a niñas, niños y adolescentes como lo que son: titulares plenos de derechos, no objetos de protección, dijo la legisladora Gabriela Cárdenas, quien señaló que plantean garantizar cuidados perinatales, atención en servicios de salud mental y prevención de adicciones.

“Para mi es muy importante hacer el reconocimiento, el que quede ya en los articulados muy claro, que es lo que tenemos que hacer para eficientar la garantía de derechos y protección de nuestras infancias y nosotros quedamos a la espera de que nos hagan llegar los documentos digitales para entonces poder hacer las últimas modificaciones al documento de la ley, y por supuesto, poderla enviar a los órganos técnicos”, dijo Cárdenas.

La procuradora de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del estado, Sandra Téllez, señaló que un punto importante es que los ayuntamientos tendrán la obligación de abrir delegaciones en cada municipio de la Procuraduría y de tener personal especializado en todos los municipios.

“Otro de los temas que advertimos es establecer la regionalización de la Procuraduría, porque son 125 municipios, actualmente tenemos 41 delegaciones de la Procuraduría y una delegación regional, entonces, avanzaríamos mucho más rápido y la sugerencia es que sí quedara como una obligatoriedad de los sistemas DIF municipales, la apertura de las delegaciones municipales”, dijo.

La legisladora Gabriela Cárdenas explicó que actualmente, en México más de 33 mil niñas, niños y adolescentes viven en instituciones, panorama que refleja la urgencia de fortalecer mecanismos que privilegien el derecho de vivir en familia.

Por su parte, la consejera jurídica del gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, afirmó que la atención a niñas, niños y adolescentes es un eje transversal, y prioritario para la administración estatal, por lo que se han implementado políticas públicas como la gratuidad del transporte público y el derecho de acceso universal y gratuito a la cobertura de salud.