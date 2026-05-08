Secretaría de Educación Jalisco no quiere adelantar el fin de clases por el Mundial

Luego de la polémica que se ha abierto por el anuncio que hicieron autoridades educativas del Gobierno de México de adelantar el fin de cursos en todo el país por la ola de calor y los partidos del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) asegura que en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para concluir las clases el 5 de junio.

“En Jalisco estamos de lado de la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, y de apoyar a los padres de familia en la formación integral de sus hijos, reconociendo sus ocupaciones laborales y profesionales”, agregó la SEJ en un comunicado.

Aseguró que en Jalisco “comprendemos el impacto negativo que los ajustes propuestos por la SEP pueden representar en los aprendizajes” así como para la organización de las familias, y que “por ello, la postura del Gobierno de Jalisco ha sido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio”.

“La adecuación propuesta por la entidad contempla la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que se desarrollarán partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara”, añadió.

Consideró que lo anterior tiene “el objetivo de atender las necesidades logísticas y de movilidad derivadas de este evento internacional, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa”.

“Estamos de acuerdo en que las y los docentes tengan mayor oportunidad de descanso, sin embargo los cambios propuestos en tan corto plazo no favorecen a la adecuada organización escolar”, indicó.

La SEJ expuso que se reitera que “para el Gobierno de Jalisco la prioridad debe ser en todo momento el bienestar y el desarrollo integral de las niñas y los niños”.