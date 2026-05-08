Suman 3 los detenidos por robo de auto a mano armada exhibidos en redes sociales

Robo de vehículo con violencia en la Colonia Oblatos, de Guadalajara

Por el robo de una camioneta cometido a punta de pistola el pasado 8 de abril en la Colonia Oblatos, de Guadalajara, la Fiscalía del Estado capturó a un tercer presunto partícipe además de que ya obtuvo la vinculación a proceso de otros dos detenidos.

Agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Donovan Yosel “N”, identificado como presunto integrante de una banda dedicada al asalto de automóviles y cuyo actuar quedó registrado en video y fue exhibido en redes sociales.

Los otros detenidos son José Manuel “N” y Jesús Alberto “N”, quienes se encuentra presos en Puente Grande bajo medidas cautelares diversas. El último de ellos contaba con una orden de aprehensión por atraco similar.

Según la Fiscalía, el pasado 8 de abril, Jesús Alberto “N” presuntamente amagó a la víctima con un arma de fuego, mientras que José Manuel “N” abordó la unidad para conducirla.

Donovan Yosel fue capturado como integrante de banda de robacarros

Donovan Yosel habría tenido también participación en el caso, que como ya se dijo, fue difundido en redes sociales.

Este último está ya en el Reclusorio de Puente Grande, en espera de que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.