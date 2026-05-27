Confirman primer caso de gusano barrenador en humanos en Pihuamo, paciente permanece hospitalizado

Gusano barrenador La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, las cuales invaden heridas abiertas en mamíferos, incluidos los seres humanos.

La Secretaría de Salud Jalisco confirmó este miércoles el primer caso humano de miasis por gusano barrenador registrado en la entidad, luego de detectar la infestación en un hombre de 47 años originario del municipio de Pihuamo, en la región sur del estado.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que el paciente padece diabetes y además presenta una condición de inmunosupresión, situación que complicó la infección en una herida que ya tenía en la pierna izquierda.

Paciente trasladado a Colima

Debido a la cercanía geográfica entre Pihuamo y el estado vecino, el hombre recibe atención médica especializada en un hospital de Colima, donde continúa internado bajo observación.

Las autoridades de salud aseguraron que el paciente se encuentra estable y que la evolución médica ha sido favorable.

Pérez Gómez detalló que la herida no fue provocada originalmente por el gusano barrenador, sino que la infestación ocurrió posteriormente debido a las condiciones de salud del paciente.

“El paciente prácticamente ya no presenta la infestación”, explicó el funcionario, aunque señaló que continúa hospitalizado por la infección derivada de la lesión.

Posible contagio

De acuerdo con las primeras investigaciones, la principal hipótesis apunta a que el contagio ocurrió tras el contacto directo con un bovino infestado en la zona rural de Pihuamo.

Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que todavía se realizan estudios para confirmar con exactitud el origen de la infestación.

Tras detectarse el caso, la Secretaría de Salud Jalisco implementó un cerco sanitario y epidemiológico en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Extremar cuidados en zonas rurales

La Secretaría de Salud Jalisco pidió a la población, especialmente en regiones rurales donde ya se detectó la presencia del gusano barrenador, mantener medidas de higiene y evitar el contacto con animales si existen heridas abiertas.

Las autoridades advirtieron que las lesiones expuestas son aprovechadas por la mosca para depositar las larvas que provocan la infestación.