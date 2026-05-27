Retiran mototaxis manejados por menores de edad en Tlajomulco

Autoridades de Tlajomulco realizaron un operativo de inspección y verificación a mototaxis en los fraccionamientos Chulavista y Lomas del Mirador, zonas donde este tipo de transporte tiene alta circulación.

La revisión fue encabezada por la Dirección de Movilidad y Cultura Vial, con apoyo de la Policía Preventiva Municipal, como parte de las acciones para reducir riesgos y accidentes viales.

Durante el despliegue fueron retiradas y aseguradas tres unidades por incumplir la normativa vigente. De acuerdo con el reporte oficial, dos mototaxis eran manejados por menores de edad, mientras que una tercera unidad operaba sin placas, tarjeta de circulación ni licencia de conducir.

Retiro Mototaxis Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

El gobierno municipal advirtió que este tipo de irregularidades representan un riesgo para conductores, pasajeros y peatones, especialmente ante el aumento de percances viales relacionados con mototaxis.

Además, hizo un llamado a propietarios y operadores para regularizar las unidades y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos contar con placas y documentación vigente, así como garantizar que los vehículos sean conducidos únicamente por personas adultas con licencia correspondiente.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos del municipio para reforzar la seguridad vial y supervisar el cumplimiento de la norma.