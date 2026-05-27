Cemex se encuentra dentro de las 10 empresas mejor valoradas del Ranking Merco 2026

Cemex

Cemex se mantiene entre las 10 empresas mejor valoradas del Ranking Merco Talento 2026, gracias a sus políticas laborales inclusivas, igualitarias y enfocadas en el desarrollo profesional de sus colaboradores.

Desde 2024 se ha consolidado como una organización líder en atracción y permanencia de talento, ocupando la primera posición dentro del sector de materiales de construcción en esta evaluación.

Durante los últimos años Cemex ha fortalecido su presencia en el ranking. En 2023 ocupó la posición 79, en 2024 avanzó al lugar 14 y desde 2025 forma parte del top 10 de empresas ocupando el noveno lugar, con mejor percepción en el ámbito laboral posición que mantiene actualmente.

Merco, monitor de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación corporativa, desde el año 2000 elabora un listado con las 100 empresas más destacadas del país a partir de la percepción de distintos públicos y especialistas.

Para la elaboración de este ranking, Merco integra las valoraciones de miles de personas, entre ellas colaboradores, directivos, universitarios, sindicatos, especialistas en recursos humanos y ciudadanía en general, además de indicadores de gestión del talento y recursos humanos.

Cemex fue evaluada en rubros como:

Desarrollo profesional

Ambiente laboral

Liderazgo

Sensibilidad social

Reputación

Ética

Entre otros aspectos relacionados con la experiencia y percepción de sus colaboradores.

Los resultados del Ranking Merco Talento 2026 están disponibles para consulta en el sitio web de Merco: https://www.merco.info/mx/ranking-merco-talento.

Cemex promueve la mejora continua en todos sus procesos y fortalece una cultura organizacional enfocada en el desarrollo de las personas y la construcción de un mejor futuro para sus colaboradores, clientes y comunidades.