Tlajomulco arranca entrega de despensas y apoyos alimentarios para familias vulnerables

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha el programa “Tu Alimentación Siempre Cerca”, con el que se distribuirán apoyos alimentarios y orientación nutricional a familias en situación vulnerable durante todo el año.

Durante el arranque del programa, realizado en coordinación con el Gobierno de Jalisco, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que la estrategia busca respaldar a personas que enfrentan dificultades económicas, de salud o de cuidado familiar.

“Hemos trabajado para llegar a 20 mil despensas que vamos a entregar solo este año para ustedes, porque se lo merecen y porque merecen todo nuestro cariño y nuestro esfuerzo. Estas despensas llegan a familias que, por alguna circunstancia de edad, discapacidad o alguna otra situación, no pueden contar con su propio recurso”, expresó el presidente municipal.

Entrega despensas Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

En esta primera entrega se repartieron 2 mil 770 despensas y más de 10 mil litros de leche para 935 familias de distintas comunidades de Tlajomulco. La inversión municipal supera los 1.6 millones de pesos.

Además de los apoyos alimentarios, el programa incluye orientación sobre nutrición y hábitos saludables para las familias beneficiadas.

La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, aseguró que el organismo mantendrá el acompañamiento a las familias que requieren apoyo alimentario y asesoría.

“Mi compromiso sigue firme: mantener las puertas abiertas del DIF y seguir compartiendo todo lo que llega, porque todo lo que llega es para ustedes. Mi corazón siempre va a estar con nuestro municipio, Tlajomulco. Por eso, esta gran ayuda que hoy llega a sus familias representa también la certeza de que no están solos”, señaló.

El alcalde también reconoció el trabajo del DIF Tlajomulco y del equipo de Cercanía y Corresponsabilidad Social encargado de distribuir los apoyos en distintas comunidades del municipio.