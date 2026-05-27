Festival de Letras llega a Tlaquepaque con libros, música y actividades gratuitas

El Jardín Hidalgo de San Pedro Tlaquepaque será sede del Festival de Letras 2026, del 29 al 31 de mayo; un encuentro cultural que busca fomentar la lectura y reunir a familias, editoriales, artistas y lectores en un mismo espacio.

El director de Cultura del municipio, Óscar Carrillo Villa, informó que el festival contará con exposiciones y venta de libros de todos los géneros, además de presentaciones musicales, cuentacuentos, maratones de lectura y actividades recreativas para niñas, niños y jóvenes.

Festival de las Letras Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

El funcionario destacó que el acceso será gratuito y que también participará el Fondo de Cultura Económica con programas de promoción lectora y entrega de libros.

“Es para toda la familia y fundamentalmente para los jóvenes, a quienes se busca impulsar en la lectura”, señaló.

Las actividades se realizarán de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Jardín Hidalgo, donde además habrá exhibiciones culturales y espacios enfocados en la creatividad y la convivencia familiar.