Localizan más restos humanos en zona donde hallaron presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron sobre la localización de más restos humanos en una zona de Lagos de Moreno donde el pasado 17 de mayo fue ubicado un presunto crematorio clandestino.

De acuerdo con la información compartida por la activista Ceci Flores, durante las labores más recientes fue localizada una osamenta completa en el sitio intervenido por familias buscadoras y autoridades.

Las labores de búsqueda se realizan con participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía del Estado de Jalisco, además de familiares de personas desaparecidas que continúan trabajando en la zona.

Según lo informado por los colectivos, los hallazgos también han sido posibles gracias a reportes y llamadas anónimas que alertan sobre posibles puntos de inhumación clandestina.

Las madres buscadoras señalaron que varias familias de personas desaparecidas se han reunido en el lugar ante la posibilidad de obtener información relacionada con sus seres queridos.

Indicaron además que conforme se obtienen avances o datos preliminares, estos son comunicados directamente a las familias involucradas por parte de las autoridades correspondientes.