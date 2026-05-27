Vero Delgadillo supervisó obras de rehabilitación en el Mercado San Juan de Dios

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, supervisó los trabajos de rehabilitación que se realizan en el Mercado San Juan de Dios, con el objetivo de reforzar la seguridad estructural del inmueble y mejorar sus condiciones de protección civil.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que las obras se ejecutan de manera ininterrumpida, en tres turnos y durante las 24 horas, para agilizar la intervención y reducir las afectaciones a la actividad comercial del mercado.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir visitando y consumiendo en el lugar, al asegurar que el mercado permanece abierto y en funcionamiento.

“Sabemos que es un lugar en el que hacemos comunidad, que es parte del corazón de Guadalajara y de nuestra identidad”, expresó.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, explicó que actualmente los trabajos se concentran en la planta baja y el patio techado, donde se detectó desgaste estructural derivado de las condiciones del subsuelo, debido al antiguo cauce del río San Juan de Dios.

Las labores incluyen la construcción de nuevas columnas, además de la modernización de instalaciones eléctricas y de servicios, las cuales serán subterráneas para brindar mayor seguridad y funcionalidad al inmueble.

Las autoridades municipales informaron que en las siguientes etapas se contempla intervenir cubiertas y realizar acciones integrales de mejoramiento para preservar uno de los espacios comerciales y tradicionales más representativos de la ciudad.

El Gobierno tapatío indicó que desde julio de 2025 se han realizado diversas acciones en el mercado y sus alrededores para mejorar la infraestructura, la imagen urbana y las condiciones de seguridad. Asimismo, señalaron que los trabajos han sido socializados constantemente con locatarios.

Entre las acciones complementarias realizadas destacan la renovación del sistema contra incendios e hidrantes, la implementación de sistemas de ventilación y extracción, bacheo en vialidades cercanas, eliminación de grafiti, reparación de banquetas, balizamiento y mejoramiento de machuelos.

También se informó sobre la donación de contenedores para manejo de residuos sólidos y la entrega de lonas para comerciantes que las requieran durante el desarrollo de las obras.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo es contar con un Mercado San Juan de Dios más seguro, funcional y atractivo tanto para comerciantes como para visitantes.