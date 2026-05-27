Inauguran cancha rehabilitada en Zapopan como parte del programa México Bien Hecho de Comex

Autoridades municipales de Zapopan y representantes de PPG Comex inauguraron una cancha rehabilitada como parte del programa México Bien Hecho, iniciativa enfocada en la recuperación de espacios públicos mediante el arte, el deporte y la participación comunitaria.

Cancha Zapopan (Cortesía)

Durante el evento se presentaron los resultados de la intervención realizada en las canchas deportivas, además de actividades lúdicas y recreativas dirigidas a habitantes de la zona.

Marco Antonio Castilleja, director de Marketing Regional de PPG Comex, destacó que la empresa, fundada hace más de 70 años en México, mantiene presencia nacional a través de más de cinco mil puntos de venta y busca utilizar el color como herramienta de transformación social.

Cancha Zapopan (Cortesía)

El directivo señaló que el objetivo del proyecto fue promover el deporte entre niñas y niños, fortalecer la convivencia familiar y generar sentido de pertenencia para el cuidado de los espacios rehabilitados.

Por su parte, Mai Hernández Castro explicó que el proyecto fue posible gracias a la colaboración entre gobiernos, organizaciones civiles, artistas y la comunidad, quienes participaron en talleres para definir los colores y elementos plasmados en la cancha.

Cancha Zapopan (Cortesía)

Además, adelantó que rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026 se contempla intervenir más de nueve mil metros cuadrados de pasos peatonales.

El cofundador de Blue Women Pink Men, Rubén Kuri, señaló que este tipo de transformaciones buscan romper estereotipos de género y fomentar espacios de creatividad e inclusión.

En tanto, el coordinador municipal de Servicios de Zapopan, Alejandro Vásquez, informó que como parte del programa se donaron 300 cubetas de pintura y más de mil latas de aerosol, materiales que permitirán intervenir más de cinco mil metros de murales en el municipio.

La directora general de COMUDE Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, destacó que el proyecto busca generar un impacto social positivo mediante el deporte, el arte y la participación ciudadana, especialmente entre niñas y niños.

La funcionaria invitó a la comunidad a apropiarse del espacio y mantener el trabajo colectivo para fortalecer la convivencia y mejorar el entorno urbano.