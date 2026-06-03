“Arte y Barricas”: 48 artistas transforman símbolos de Jalisco rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó en Jalisco, y una de las primeras expresiones culturales vinculadas al evento es la exposición “Arte y Barricas”, una muestra colectiva que reúne el talento de 48 artistas locales que transformaron barricas tequileras en obras de arte inspiradas en las selecciones que participarán en la justa deportiva.

Exposición “Arte y Barricas”

El proyecto busca impulsar el arte local y, al mismo tiempo, resignificar uno de los elementos más representativos de la cultura jalisciense. Las barricas, tradicionalmente asociadas con la producción de tequila, se convierten en lienzos que reflejan creatividad, identidad y diversidad cultural.

Exposición “Arte y Barricas”

Durante la inauguración, Cristopher de Alba Anguiano, director de Cultura de Zapopan, destacó que las y los artistas participantes se convierten en embajadores de la ciudad al representar a los países que competirán en el Mundial. Además, subrayó que esta iniciativa permite fortalecer la colaboración cultural entre los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Exposición “Arte y Barricas”

Por su parte, Carlos Gerardo García Hernández, patrocinador a través de Carlito’s Spirits, señaló que las barricas elegidas para el proyecto representan mucho más que un recipiente para almacenar tequila. Explicó que cada una guarda una parte importante de la historia y la identidad de Jalisco, por lo que su intervención artística les otorga una nueva vida y una narrativa distinta. Aunque cada pieza cuenta una historia propia, juntas construyen un relato colectivo sobre creatividad, cultura y orgullo regional.

Exposición “Arte y Barricas”

La artista plástica Jessica Gadga resaltó que Guadalajara no solo es una de las sedes más mexicanas y futboleras del Mundial, sino también una de las más creativas. Explicó que su obra representa la disputa de un balón sobre un horizonte de agaves, una propuesta que mezcla el lenguaje universal del futbol con elementos profundamente arraigados en la identidad jalisciense.

Exposición “Arte y Barricas”

La regidora de Zapopan, Elena Ortiz Sánchez, destacó que la exposición es una celebración del talento local y de la riqueza cultural de la entidad. Señaló que las 48 barricas representan identidad, creatividad y diversidad, además de ser una oportunidad para mostrar las raíces de Jalisco a los miles de visitantes que llegarán a la región durante el Mundial.

Exposición “Arte y Barricas”

La colección forma parte de una estrategia para proyectar la imagen de Jalisco ante el mundo mediante tres ejes temáticos: el futbol como lenguaje universal, la mexicanidad como narrativa central y Jalisco como punto de origen. Tras su exhibición inicial, las piezas continuarán recorriendo diversos espacios públicos y comerciales del Área Metropolitana de Guadalajara, llevando la esencia cultural del estado a nuevos públicos rumbo a 2026.

Exposición “Arte y Barricas”

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