MP tiene bajo arresto a chofer al que se le impactó ingeniero ruso de la FIFA

Bicicleta del ingeniero ruso de la FIFA. FOTO: Tráfico ZMG / Captura de pantalla

Con un traumatismo craneal que lo mantiene en un hospital en estado regular, resultó un ingeniero ruso de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), quien este domingo viajaba en bicicleta y presuntamente, al quedarse sin frenos, fue a estrellarse en contra de un automóvil Chevrolet Aveo, de color tinto.

El extranjero que se encuentra en la ciudad por las actividades del Mundial de Futbol, regresaba este domingo por la tarde, del Estadio Guadalajara (Chivas o Akron), junto con otro ingeniero en telecomunicaciones, pero éste de origen Alemán.

Según versiones preliminares, ambos se trasladaban en bicicletas, alrededor de las 16:00 horas, cuando en la confluencia de las Avenidas Las Torres y Guadalupe, en la Colonia Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, debido a la velocidad por la pendiente, el ruso no pudo frenar y fue a dar en contra del carro Aveo y luego cayó al asfalto.

El ciclista oriundo de Rusia, de 44 años de edad, sufrió un traumatismo cráneo-encefálico, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos.

En el asunto intervinieron la Policía Turística de Zapopan, pues los dos extranjeros hablan inglés mas no español, y el Ministerio Público de la Cruz Verde Leonardo Oliva, cuyo agente de guardia tuvo a bien determinar que en tanto se desahogan las actuaciones correspondientes así como los peritajes de causalidad vial, el chofer del Aveo quedara bajo arresto.

Se dice que los dos ciclistas foráneos usaban el carril de la extrema izquierda de una de las avenidas, a pesar de que existe un carril confinado para bicicletas.

La Fiscalía de Jalisco informó que el Ministerio Público cuenta con un plazo de 48 horas para resolver la situación legal del conductor arrestado.