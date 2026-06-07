Para preservar labor de artesanos de Zacoalco y Colotlán, lanzan programa de apoyos económicos

Rodrigo Arias, titular del Servicio Nacional de Empleo en Jalisco.

Con el propósito de impulsar y preservar los talleres tradicionales de fabricación de equipales, en Zacoalco, y del piteado (talabartería), en Colotlán, el Servicio Nacional de Empleo en Jalisco y la Secretaría del Trabajo estatal, anunciaron la apertura de la convocatoria del programa de apoyos “Hecho al Estilo Jalisco”.

Se trata de una estrategia económica dirigida a artesanos de Zacoalco y de Colotlán, para tener acceso a capital, de entre diez mil y 25 mil pesos -a fondo perdido- para la compra de herramientas, equipo de producción e insumos, informó Rodrigo Arias Salles, director del Sistema nacional de Empleo en Jalisco.

La convocatoria “Hecho en Jalisco” busca beneficiar a entre 60 y 200 artesanos, propietarios de pequeños talleres.

En Colotlán hay 298 artesanos dedicados principalmente a la talabartería (piteado) y al arte wixárika, según el Diagnóstico Municipal 2024 del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En el caso de Zacoalco, su artesanía principal son los equipales, asientos de origen prehispánico, elaborados a base de madera y piel.

Los interesados pueden presentar sus solicitudes de apoyos en calzada de las Palmas número 96, a un costado del parque Agua Azul. La convocatoria se puede consultar en https://stps.jalisco.gob.mx/pagina-auxiliar/convocatoria-hecho-al-estilo-jalisco

Rodrigo Arias anunció que ya se abrió otra convocatoria del programa “Jale Seguro al Estilo Jalisco” que también otorga apoyos económicos a trabajadores y propietarios de pequeñas empresas.