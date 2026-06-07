Congreso local pide a Secretaría de Hacienda ampliar plazo para que morosos cambien placas de autos

Estas son las placas nuevas que deben portar todos los vehículos. La multa por no cumplir va desde 2 mil 300 pesos hasta siete mil pesos.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, planteó que, ante el retraso de 278 mil automovilistas que aún hoy no han realizado el trámite de cambio de placas, la Secretaría de Hacienda Pública, en coordinación con el Sistema Estatal Tributario (SET) amplíe una vez más el plazo para cumplir con ese requisito y que tampoco se apliquen multas a los morosos.

El legislador explicó que fue tan alta la demanda de contribuyentes en los últimos días de mayo, que eso generó que a muchos automovilistas no les fuera posible acudir a las 135 recaudadoras existentes en el estado, antes del plazo establecido.

“Sin embargo, fue tan grande la presencia de personas, que, a la fecha, no han podido tener la presencia de todos los ciudadanos. Vemos que muchos jaliscienses que sí pagaron, siguen esperando sus placas sin haberlas podido obtener y no por falta de voluntad, sino porque hubo meses en los que se tenía el requisito previo de la Verificación Vehicular y por otra, la demanda que resultaba muy alta para atender a todas las personas en el tiempo establecido”, explicó.

La propuesta que hizo el legislador y que recibió el voto favorable de 32 diputados, es que el plazo se amplíe al 31 de julio, a los propietarios de vehículos que acrediten haber realizado el pago del refrendo vehicular en el ejercicio fiscal 2025.

También se solicita que se giren las instrucciones correspondientes a la Policía Vial del Estado de Jalisco, para que se abstengan de aplicar las sanciones previstas en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

La Ley establece una multa de entre 2 mil 300 a 7 mil pesos por circular con placas vencidas o antiguas. Además de la sanción económica la Policía Vial tiene la facultad de remitir el vehículo al corralón.

El costo de las placas nuevas en Jalisco para autos particulares es de 2 mil 240 pesos.

La Policía Vial aclaró que no habrá un operativo especial para aplicar multas a quien no haya hecho el canje de placas nuevas.

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