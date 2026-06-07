Reciben apoyos más de 350 personas cuidadoras en Tlajomulco

Más de 350 personas cuidadoras de Tlajomulco recibieron apoyos como parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento para respaldar a quienes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de familiares que requieren atención permanente.

Durante la entrega, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó la importancia de fortalecer los programas dirigidos a este sector y anunció que el esquema municipal ampliará su cobertura en los próximos meses.

“Vamos a aumentar también a 400 beneficiarios y, con los más de 350 que hoy se están beneficiando, vamos a seguir avanzando en lo que nos propusimos: tener un sistema real de cuidados. Voltear a ver, repito, a quienes nos ayudan a cuidar, a quienes nos cuidan, para que juntas y juntos podamos seguir construyendo justicia social”, anunció el alcalde de Tlajomulco.

Actualmente, el programa municipal beneficia a alrededor de 300 personas cuidadoras. Con la ampliación prevista por el gobierno local y los apoyos estatales entregados, las autoridades buscan fortalecer el Sistema de Cuidados en el municipio e incrementar el número de personas atendidas.

Durante el acto también se reconoció la labor que realizan quienes cuidan de familiares con necesidades especiales de atención, una actividad que, señalaron las autoridades, históricamente ha sido poco visible y escasamente remunerada.

Francisco González Rendón, representante de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, informó que el programa estatal continuará creciendo durante este año para alcanzar a más beneficiarios en todo el estado.

“Este año queremos crecer a 4 mil 270 apoyos. Sabemos que cualquier respaldo es importante para personas que no tienen descanso, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año y que durante mucho tiempo no fueron reconocidas. Con este apoyo les brindamos un alivio y un reconocimiento a su labor”, declaró González Rendón.

El funcionario también destacó la coordinación entre el gobierno estatal y el municipio para ampliar la cobertura de este tipo de programas y fortalecer la red de apoyo a las personas cuidadoras.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes desempeñan esta labor, además de reconocer su papel dentro de las familias y comunidades.