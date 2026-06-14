Imputan a presunto participante en robo a taller de joyería del Centro de Guadalajara

Un hombre fue imputado por su presunta participación en el robo a un taller de joyería registrado días atrás en el Centro de Guadalajara, luego de ser detenido por elementos de la Comisaría tapatía durante un operativo en la colonia Las Conchas.

La captura ocurrió cuando policías municipales atendían un reporte sobre Calzada Independencia, entre las calles Estadio y Los Ángeles. En el lugar detectaron a un sujeto que, al percatarse de la presencia de los oficiales, intentó ocultar un objeto entre su ropa antes de abordar un vehículo estacionado.

Tras una revisión preventiva, los uniformados localizaron una bolsa resellable con una sustancia granulada con características similares al “crystal”. Además, dentro del automóvil fue encontrada otra bolsa con una sustancia de apariencia similar.

El detenido se identificó como José Manuel “N”, de 25 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, trabajos de análisis realizados por la División de Inteligencia de la Policía de Guadalajara permitieron establecer que el hombre coincidía con las características de uno de los presuntos participantes en el robo a un taller de joyería ubicado en las inmediaciones de Paseo Hospicio, en el Centro Histórico de la ciudad.

Con esta información, la Fiscalía del Estado integró los elementos de prueba necesarios y presentó el caso ante un juez, quien determinó imputar al sujeto por su probable responsabilidad en el robo.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el atraco y esclarecer por completo los hechos.