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14 jun 2026 - 10:48 AM
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Guadalajara
La intervención de la unidad táctica Ares 1 permitió retirar los obstáculos y restablecer la circulación sin incidentes
Policías de Tlaquepaque liberan vialidad tras caída de árboles por lluvias
Por
Ivana Lamas
junio 14, 2026 at 10:30a.m. GMT-6
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