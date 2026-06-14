Arranca Mundo Jalisco para impulsar artesanías, gastronomía y productos locales

Con una muestra de artesanía, gastronomía, música tradicional y productos representativos de las distintas regiones del estado, este fin de semana inició Mundo Jalisco, un festival impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) que busca fortalecer el consumo local y acercar la riqueza cultural jalisciense a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

El evento se realiza en el Parque Agua Azul y reúne a artesanas, artesanos, productores del campo y pequeños negocios provenientes de diferentes municipios de Jalisco, quienes durante cuatro fines de semana ofrecerán sus productos y experiencias al público.

Durante la inauguración, autoridades estatales destacaron que el proyecto forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico de las 12 regiones del estado y brindar espacios de comercialización a quienes elaboran productos con identidad jalisciense.

Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que la intención es que los visitantes puedan llevarse “un pedacito de Jalisco” a través de artesanías, productos del campo y artículos con denominación de origen.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, afirmó que Mundo Jalisco busca convertirse en una plataforma para dar visibilidad a productores, artesanos y emprendedores, aprovechando la derrama económica que genera la temporada turística.

El festival también cuenta con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) mediante el programa Sabores del Campo, que integra a más de 27 productores de artículos como raicilla, café, rompope, miel, frutas y verduras.

El titular de la dependencia, Eduardo Ron Ramos, explicó que el objetivo es acercar a los pequeños productores con los consumidores finales para generar mejores condiciones de comercialización y ofrecer productos frescos a precios competitivos.

Entre las principales atracciones destacan los espacios dedicados a productos con denominación de origen como el tequila y la raicilla, así como artículos elaborados con chile Yahualica. Además, habrá demostraciones artesanales en vivo, exposiciones, talleres para niñas y niños, espectáculos de danza y presentaciones musicales.

Los asistentes también podrán solicitar el Pasaporte Mundo Jalisco, una dinámica que recompensa las compras realizadas dentro del festival. Al acumular tres sellos equivalentes a compras por 900 pesos, podrán acceder a experiencias especiales como catas de tequila, raicilla y otros productos emblemáticos del estado.

La programación incluye actividades para toda la familia, entre ellas exhibiciones de charrería, talleres de barro y cartonería, música wixárika, mariachis infantiles, rondallas, danza regional y presentaciones de la Orquesta Típica de Jalisco.

Mundo Jalisco permanecerá abierto todos los sábados y domingos hasta el próximo 5 de julio en el Parque Agua Azul, consolidándose como un escaparate para promover el talento, la cultura y los productos orgullosamente jaliscienses.