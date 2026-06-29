Mundo Jalisco vive un fin de semana de música, artesanía y sabores locales

El festival Mundo Jalisco celebró su penúltimo fin de semana con una amplia oferta de actividades culturales, gastronómicas y artesanales que reunieron a cientos de visitantes en el Parque Agua Azul, consolidándose como un espacio para promover la identidad, el talento y el consumo local.

Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de presentaciones musicales que llenaron de ambiente el recinto, entre ellas el concierto de la agrupación jalisciense Sonido Satanás, que puso a bailar al público con un repertorio de cumbia. También hubo espectáculos de mariachi y diversas actividades culturales para toda la familia.

El programa incluyó talleres gratuitos de torno de barro y papel picado, además de demostraciones en vivo de joyería artesanal y cerámica de alta temperatura. En estos espacios, maestras y maestros artesanos compartieron con el público los procesos y técnicas que forman parte de la riqueza cultural del estado.

Las familias también recorrieron los distintos territorios del festival, donde pudieron conocer y adquirir artesanías, productos del campo y artículos elaborados por emprendedores y negocios locales. Asimismo, participaron en experiencias gastronómicas como catas de tequila, raicilla y chiles Tajín.

Mundo Jalisco llegará a su cierre el próximo fin de semana en el Parque Agua Azul. La entrada es gratuita y las actividades se desarrollarán en un horario de 10:00 a 18:00 horas.