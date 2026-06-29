La batalla de Sonora

Javier Lamarque Cano

Llamó mucho la atención que el alcalde con licencia de Cajeme, Javier Lamarque Cano, mostrara mucha serenidad y confianza al registrar precandidatura a encabezar la 4T en Sonora.

Luego de que se presentaran exfuncionarios de Alfonso Durazo en el WTC para apoyar otras candidaturas, Lamarque sencillamente señaló que eso no carga los dados y que él va a alzarse con el triunfo en este proceso interno morenista.

Y agregó algo que debió haber despertado la simpatía de muchos sonorenses, incluso de quienes no participarán en los procesos morenistas: señaló que Sonora es un estado que se ha distinguido por la madurez política de sus ciudadanos y que eso no se va a perder ahora.

Es verdad, Sonora tiene esa tradición y ciertamente es de esperarse que juegue en favor de la entidad en los procesos internos de todos los partidos.

Aduanas, en el ojo del huracán

Que un exfuncionario de aduanas oculte un incremento patrimonial de un millón y medio de pesos es algo completamente anormal. La inhabilitación del ex Administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ocultar esta información es más que loable.

Las aduanas están en el ojo del huracán en todos los frentes de importancia para el país.

Fueron las coladeras por las que el comercio desleal asiático entró sin problemas al país, en tanto que socios comerciales leales se han quejado por la inoperancia de algunos procedimientos para ingresar debidamente mercancía al territorio mexicano.

Paralelamente, cantidades verdaderamente absurdas de precursores para la elaboración de droga se coló sin que, durante mucho tiempo, nadie reparara en lo impresionante que era la importación de acetona.

Y claro, de allí se agarra el vecino del norte para cuestionar si somos capaces de controlar nuestro territorio.

Américo, planea estrategia

En Tamaulipas ha comenzado a estructurarse la respuesta, punto por punto a la nota del NYT en torno a presuntas “investigaciones” de autoridades norteamericanas contra el gobernador Américo Villarreal.

Un primer problema para ello ha sido la vaguedad de lo vertido en la nota periodística, ya que investigaciones sobre actos indebidos sin señales claras sobre qué tipo de acusaciones se barajan, es demasiado vago.

Otro tanto puede decirse de los “informantes”. De esto último, el diario estadounidense señala que son de la 4T y otros no son de la 4T… bueno, así caben todos.

La estrategia de Villarreal para afrontar todo esto habremos de verla en los días siguientes.

Michoacán, un proceso valioso para el país

En Michoacán, cuando menos en esta etapa temprana, las elecciones se están convirtiendo en la gran oportunidad de regresar a la normalidad.

Golpes constantes están debilitando a los grupos criminales que coordinan acciones desde este territorio; la recuperación de cadenas productivas va de la mano de lo anterior, pues éstas se vieron asfixiadas muchas veces por el cobro de piso.

Se espera que entonces la convencida participación ciudadana, más allá de su preferencia electoral, termine de redondear los avances.

La michoacana es una elección por demás interesante en lo político, pero también lo es porque puede marcar una pauta a seguir en otras entidades del país.