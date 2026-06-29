Tras años de abandono, Chema Martínez propone rehabilitar el Panteón de Mezquitán

Chema Martínez

Cuando el regidor de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, visitó el Panteón de Mezquitán, para poder visitar la tumba de su madre, se dio cuenta del deterioro en el que se encuentra el lugar. Ante esto, presentó una iniciativa que busca que el Ayuntamiento elabore y ejecute un plan integral para la rehabilitación del histórico cementerio municipal. La idea es que esto se logre por medio de la renovación de andadores, mantenimiento de losas, acciones de paisajismo y jardinería, al igual que con la mejora de su imagen interior.

Entre las condiciones del estado actual del lugar se encuentran accesos destruidos, pavimento levantado por las raíces de los árboles, pasillos sin mantenimiento, tumbas que representan un riesgo para los visitantes y también sanitarios que no cumplen con condiciones de higiene.

En tanto, el Ayuntamiento de Guadalajara ya ha destinado 430 millones de pesos a la intervención de Plaza Liberación, 130 millones para la ampliación del camellón de avenida México, 28 millones para obras en el Parque Revolución y 22 millones de pesos para plantas de ornato, en el Panteón de Mezquitán. Sin embargo, cuando el regidor Martínez se encontraba junto a la tumba de su madre, una trabajadora le pidió que no se sentara encima de la lápida, esto por cuestiones de seguridad. Al preguntarle cuándo rehabilitarían el panteón, la respuesta fue que no existían recursos para hacerlo.

“Me dijo que no había recursos. ¿Cómo? Si nos acabamos de chutar 430 millones de pesos en Plaza Liberación, 22 millones en plantas de ornato, 28 millones en el Parque Revolución y 130 millones en el camellón de avenida México. ¿Cómo no va a haber un poquito de dinero para dignificar los sentimientos y las emociones de las tapatías y los tapatíos que acuden a los panteones públicos?”.

El regidor morenista enfatizó en que los panteones públicos son espacios donde miles de familias mantienen viva la memoria de sus seres queridos, por lo cual el el gobierno municipal tiene la obligación de que se conserven en condiciones dignas y seguras.

”¿Por qué no están haciendo lo que sí les corresponde? Dotar de una condición mínima de dignidad a las tapatías y a los tapatíos que vamos a hablar desde el corazón a un panteón”, añadió.

Es por ello, que con su iniciativa, Chema propone instruir a las dependencias municipales competentes para elaborar y ejecutar un plan integral de remozamiento del Panteón de Mezquitán. Dentro del plan de mejora se tiene considerado que se incluya la rehabilitación de paseos, mantenimiento de losas, acciones de paisajismo y jardinería, así como las adecuaciones presupuestales necesarias para su ejecución.

Por último, llevó a cabo un llamado al Ayuntamiento para que los panteones públicos reciban la misma atención que se le está dando a otros proyectos de infraestructura urbana.

“Échenle una manita a los panteones, por favor. Así como le han metido recursos a otros espacios de la ciudad, también nuestros panteones merecen atención”.