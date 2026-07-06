AMPI hace un llamado a solucionar la mala calidad del agua en Guadalajara

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Ante la crisis de agua persistente en Guadalajara, La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI Guadalajara) hizo un llamado urgente a las autoridades del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) a atender y dar solución a este problema.

El presidente de AMPI Guadalajara, Jahaziel Omar Castañeda González, señaló que la mala calidad del agua se registra en varias colonias de la ciudad.

“El tema del agua es algo que todos estamos sufriendo en la ciudad actualmente; es un tema que se debe corregir. También no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, sabemos que es una red hidráulica que se ha descuidado durante décadas y se necesita hacer algo ya, sin embargo, se requiere el apoyo del Gobierno federal y estatal junto con los municipios para que esto pueda avanzar porque es un problema mayor“, afirmó.

Refirió que este problema está afectando los proyectos de nuevos desarrollos inmobiliarios, señalando que no se le puede exigir a desarrolladores construir un proyecto habitacional atractivo sin garantizar que el agua sea completamente pura para uso diario.

Aclaró que por el momento no se han frenado nuevos proyectos inmobiliarios por este tema, pero si la problemática continúa, hará replantear estas inversiones.

“Para poder seguir desarrollando, tenemos que tener las factibilidades del agua al 100%”, añadió.

Señalo que compradores, principalmente en Guadalajara, se detienen por el tema del agua y deciden invertir en otras zonas.

“Se han hecho ciertas soluciones en el tema del agua; por ejemplo, la ciudadanía ha tenido que invertir en el tema de filtros para poder contrarrestar el tema del olor y otros factores que nos están afectando; sin embargo, son inversiones mayores, hay condominios donde han tenido que invertir 200 mil a 300 mil pesos para poner un sistema de filtrado y poder contrarrestar este problema”, agregó.

Esta es una problemática que en los últimos meses ha sumado múltiples reportes de mala calidad en la zona metropolitana. Los vecinos reportan agua turbia, maloliente, con sedimentos y partículas contaminantes.

El Gobierno de Jalisco presentó un plan estratégico para intervenir la infraestructura del Siapa, que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, una inversión inicial superior a los cinco mil millones de pesos.