Jalisco encabeza afiliación de trabajadores independientes al IMSS

Trabajador independiente IMSS

El supervisor de Afiliación del IMSS en Jalisco, Héctor Iván Cornejo Ballesteros, reveló que, Jalisco se colocó como la entidad con el mayor número de personas trabajadoras independientes incorporadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al registrar 33 mil 201 afiliaciones hasta mayo de 2026.

Cornejo Ballesteros informó que esta cifra posiciona a la entidad en el primer lugar nacional dentro de este esquema de aseguramiento voluntario, dirigido a quienes laboran por cuenta propia y no cuentan con un patrón.

Después de Jalisco se ubican Estado de México Oriente, con 31 mil una personas afiliadas, y Nuevo León, con 29 mil 929. Además, el número de registros en la entidad representa un incremento de 41.4 por ciento respecto a abril de 2025, cuando se contabilizaban 23 mil 473 personas inscritas.

Por consiguiente, el funcionario estatal explicó que el programa está diseñado para quienes desarrollan una actividad económica de manera independiente, como personas freelancer o emprendedoras que no tienen trabajadores a su cargo, y cuya incorporación depende únicamente de la decisión del interesado.

“Prácticamente está dirigido para que las personas que no tienen un patrón, que tienen una actividad económica pero no tienen un patrón, se puedan registrar directamente al IMSS sin necesidad de que exista un patrón de por medio, y tener los beneficios de una persona asegurada”, declaró Cornejo Ballesteros.

El funcionario estatal destacó que este esquema no solo beneficia a las personas inscritas, sino también a sus familiares directos, quienes pueden ser dados de alta como derechohabientes para acceder a los servicios médicos.

“Esas 33 mil 200 son personas aseguradas, que son los trabajadores. Ellos pueden registrar en las clínicas a sus beneficiarios de ley: hijos, esposas, esposos, concubinos, concubinas, padres que vivan en los hogares de los asegurados y que dependan de ellos. También tienen el beneficio de la atención médica”, señaló el supervisor de afiliación del IMSS Jalisco.

Además de la atención médica, las personas afiliadas cuentan con la cobertura de los cinco seguros que integran el régimen obligatorio del IMSS, entre ellos prestaciones económicas, guarderías, servicios sociales y los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida.

“Ellos se están cotizando actualmente como si estuvieran en un trabajo ordinario y si se llegara a presentar una eventualidad o si llegaran a cumplir los requisitos para una pensión, ellos van a tener el derecho si es que cumplen los requisitos, porque actualmente se encuentran cotizando”, puntualizó el funcionario.

Respecto al proceso de incorporación, Cornejo Ballesteros explicó que el trámite puede realizarse mediante el portal del IMSS o directamente en una subdelegación. Para ello únicamente se requiere presentar la CURP, el Número de Seguridad Social, el domicilio y un correo electrónico.

La Crónica de Hoy 2026