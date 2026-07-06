INECC destaca beneficios del Programa de Verificación Jalisco

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El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) reconoció los resultados positivos del Programa de Verificación Vehicular Jalisco, tras la campaña de medición de emisiones realizada en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El estudio, efectuado del 6 al 17 de octubre de 2025, analizó 42 mil 587 registros vehiculares en siete puntos del AMG para conocer las condiciones del parque automotor y el impacto del programa. Los resultados confirmaron que un vehículo sin mantenimiento puede contaminar hasta seis veces más que uno verificado y en buen estado, según explicó Javier Sierra Moreno, Director General del OPD Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE).

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La directora de Gestión de la Calidad del Aire de SEMADET, Elizabeth Durán Chávez, subrayó que “los eventos de mala calidad del aire al 30 de junio de 2025 contra 2026, que eran 164 y 56, se reducen 66 por ciento”. Además, destacó que el ozono (O₃) es el contaminante que refleja con mayor claridad el efecto de la reducción de emisiones vehiculares.

El INECC enfatizó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el programa, que en 2025 alcanzó una cifra histórica de un millón 172 mil pruebas, gracias a la gratuidad implementada por el Gobierno del Estado.

Los datos comparativos entre 2025 y 2026 muestran una reducción del 66 % en episodios de contaminación atmosférica, una disminución del 91 % en precontingencias por ozono y la ausencia de contingencias por este contaminante.

La ciudadanía puede consultar la calidad del aire de forma horaria en el portal oficial aire.jalisco.gob.mx y acceder al estudio completo del INECC en opdaire.mx/estudios.html. Asimismo, la prueba de verificación continúa siendo gratuita para placas de Jalisco, con cita disponible en verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.