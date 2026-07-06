Aparecen estudiantes de Vallarta; se temía que los reclutó la mafia

Desaparecida en Jalisco

El caso de la desaparición de tres alumnos del Cecytej Plantel Puerto Vallarta ha sido aclarado, pues de acuerdo a información emitida por la Fiscalía de Jalisco, las dos chicas y el varón de los que se temía que habían sido enganchados por redes de la delincuencia organizada “llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares”.

Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14, desaparecieron el pasado 25 de junio, cuando al parecer se dirigían a su ceremonia de graduación en el Cecytej Plantel Puerto Vallarta, de donde eran alumnos.

El pasado jueves 2 de julio, la Fiscalía de Jalisco señaló que las pesquisas del caso estaban avanzadas pero se sospechaba que los estudiantes podrían hallarse fuera de Jalisco tras haber sido enganchados mediante una falsa oferta de empleo, para ser reclutados por la mafia.

Incluso, se indicó que se emitieron alertas nacionales y peticiones de colaboración a los estados de Colima y Michoacán.

Este 6 de julio, se aclaró que mediante las acciones de búsqueda de Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, ya se cuenta con la localización de los tres estudiantes, quienes fueron encontrados en buen estado de salud.

“Las tres personas fueron vistas por última vez el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, en el municipio de Puerto Vallarta. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron de manera inmediata las investigaciones y se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización”, agregó la fiscalía estatal.

Se indicó que en procuración de establecer el paradero de los jóvenes, se desplegaron acciones de investigación y operativos en campo, de los que se obtuvieron “datos de interés”, entre ellos comunicaciones telefónicas que recibieron familiares de los alumnos.

Total que la Vicefiscalía ha sido informada que los tres muchachos buscados “llegaron por sus propios medios con uno de sus familiares, donde se verificó que se encontraban en buen estado de salud, con lo que concluyeron las acciones de búsqueda relacionadas con este caso”, aunque se enfatizó que “se continuará con la investigación pertinente”.