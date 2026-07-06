Siete legisladores faltaron a las sesiones del Congreso local

Imagen de la fila trasera de curules, donde se observan espacios vacíos de algunos legisladores faltistas. En primer plano se observa a la legisladora de MC, Alejandra Giadans.

En la doble jornada de sesiones que efectuó el Congreso de Jalisco este jueves, hubo siete diputados faltistas.

En la primera sesión que comenzó después de las 12.00 horas, el tablero de asistencia registró 29 legisladores de los 38 que conforman la 64 Legislatura, al abrir la sesión.

Únicamente presentaron justificación tres legisladores, dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): Brenda Carrera y Alberto Alfaro, además de la representante de MC, Mónica Magaña.

Se desconoce con certeza los motivos de las ausencias de nueve legisladores al abrir la primera sesión. Algunos señalaron que es más complicado llegar al Centro de Guadalajara, debido al cierre de calles por la instalación del Fan Fest, en la plaza de la Liberación.

Incluso, la puerta principal de Palacio Legislativo, en la avenida Hidalgo 222, ya quedó cerrada en forma permanente, hasta el 19 de julio, día en que se clausura el Mundial de Futbol 2026. Los legisladores, el personal del Congreso y los visitantes, deben rodear a ingresar por la puerta trasera de la calle Independencia.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) que reúne a los ocho coordinadores parlamentarios tomó la decisión de no definir días inhábiles durante los partidos del Mundial de Futbol, por lo que las actividades del Poder Legislativo deben continuar sin alteraciones.

El diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, explicó que se tendrá flexibilidad para que se puedan escalonar los días de actividad presencial de los empleados de las oficinas, ante la dificultad para llegar a la sede legislativa.

Algunos diputados acudieron a la apertura de la Línea 5 del Macro Aeropuerto, en la carretera a Chapala. Otros, como el representante del Partido Verde, Alberto Alfaro, estuvo en Saltillo, en una actividad política a la que acudió la dirigencia nacional del PVEM. En este caso, el legislador presentó un justificante para no estar presente en la doble jornada de sesiones.