Caen al “Torito”, 41 conductores tras la derrota de México

Hubo accidentes provocados por choferes con aliento alcohólico

Tras la derrota del partido en el que Inglaterra eliminó a México del Mundial 2026, la Comisaría de la Policía Vial de Jalisco arresto a un total de 41 conductores que manejaban bajo alcoholizados; todos fueron remitidos al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), conocido popularmente como “El Torito”.

Las detenciones según se precisó en la información oficial fueron realizadas entre la noche del domingo 5 y la madrugada del lunes 6 de julio.

Los arrestos se realizaron a través del “Operativo Salvando Vidas”, implementado por la Comisaría de la Policía Vial, de la Secretaría de Seguridad Jalisco, en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

PROVOCAN ACCIDENTES DOS EBRIOS

Durante la jornada, los oficiales viales atendieron un par de accidentes provocados por automovilistas en estado de ebriedad.

Uno de los percances ocurrió en el cruce de la Avenida Enrique Díaz de León y la Calle Montenegro, en la Colonia Americana, de Guadalajara, en donde un conductor perdió el control de la unidad y se impactó en contra de un semáforo y de un bolardo.

Al acercarse al chofer, los agentes de tránsito detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que le aplicaron la prueba de alcoholemia y debido a que le resultó positiva, fue remitido al CURVA, mientras que su vehículo le fue asegurado.

Hubo accidentes provocados por choferes con aliento alcohólico

El otro lance con un conductor en estado de ebriedad involucrado se suscitó en la confluencia de las avenidas López Mateos y Moctezuma, en Ciudad del Sol, municipio de Zapopan, lugar en donde un conductor con aliento alcohólico impactó por detrás a otro vehículo particular.

También le aplicaron la prueba de alcoholemia y al resultarle positiva, el conductor fue enviado al CURVA.

ARRESTO Y MULTAS DE $16,971 a $22,628

El operativo “Salvando Vidas” es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es la reducción significativa de los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el cuerpo, la autoridad procede con las sanciones correspondientes que consisten en la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en casos específicos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor, tal como lo estipula el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.