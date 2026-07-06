Avala diputado Tonatiuh Bravo decisión de la UdeG de pagar el agua que consumen empresas universitarias

El legislador Tonatiuh Bravo, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso. Hay cerveceras que no pagan el agua.

Ante la decisión de la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, de que las entidades productivas de la casa de estudios paguen por el agua que consumen, como son, el auditorio Telmex o el teatro Diana, el coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, avaló la decisión y dijo que esto debe poner el ejemplo de grandes empresas deudoras para que hagan lo propio.

Bravo Padilla hizo un llamado para que los grandes deudores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cubran sus adeudos, ya que la cartera vencida del organismo supera los 11 mil 719 millones de pesos, al momento.

“A mi me parece que es una decisión importante y positiva de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que habla de la responsabilidad que tiene la institución y particularmente su rectora respecto del tema. Hay que recordar que la Ley Orgánica de la UdeG, que es aprobada por el Congreso, tiene un artículo que la exenta de pagar los derechos -todo lo que implica ingresos municipales y estatales-. Esa disposición ha sido controvertida en los casos en los cuales la Universidad tiene destinados los inmuebles a entidades productivas”, explicó.

Organismos empresariales admiten que una tercera parte (33%) de la industria paga el agua con tarifa residencial en lugar de la tarifa industrial.

Bravo Padilla refirió que una empresa que produce cerveza no le paga el agua al SIAPA, lo cual es inaceptable.

“Hay empresas que son grandes consumidores de agua, particularmente tenemos una cervecera, tenemos una gran cantidad de edificios. Puedo decirle a usted que hace muchos años, yo fui regidor de Guadalajara y el condominio Guadalajara no cubría sus pagos, pero así como esos casos -de los cuales no estoy actualizado- sin embargo, reciben el agua o han controvertido los temas jurídicos del pago, entonces, yo creo que (la UdeG) sí pone el ejemplo”, afirmó.

El legislador y ex rector general de la UdeG indicó que preparatorias y centros universitarios están exentos del pago del agua.

La decisión que anunció la rectora general aún debe ser discutida y aprobada por el Consejo General Universitario (CGU).