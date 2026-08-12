Zapopan se consolida dentro de la estrategia conjunta entre la SISEMH y ONU Mujeres

Realizan SISEMH y ONU Mujeres Auditoría Local de Género en Zapopan para construir ciudades más seguras, accesibles e igualitarias

Como parte del acuerdo estratégico entre el Gobierno de Jalisco y ONU Mujeres México, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), puso en marcha los trabajos de la Auditoría Local de Género (ALG), en la colonia Miramar del municipio de Zapopan.

El ejercicio tiene como objetivo central identificar —desde un enfoque interseccional y de urbanismo feminista— las barreras físicas, sociales y simbólicas que condicionan la movilidad de las mujeres cuidadoras, reconociendo su conocimiento situado para transformar el diseño de las ciudades.

La jornada estuvo encabezada por Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, junto a especialistas de ONU Mujeres, Consejeras Ciudadanas de la Secretaría, autoridades del Ayuntamiento de Zapopan y madres de familia de la comunidad, quienes iniciaron el recorrido en el Enjambre Intercultural La Floresta.

Loya Hernández agradeció a las madres cuidadoras que participaron en este ejercicio, reiterando la necesidad urgente de reconfigurar los entornos urbanos basándose en evidencia social.

“Quiero agradecerles enormemente su tiempo y voluntad para ser parte de esta experiencia que nos va a aportar muchísimo para trabajar en el mejoramiento de los espacios públicos y la movilidad. Los datos de Jalisco Cómo Vamos nos muestran una realidad que no podemos ignorar: en el 81.4 por ciento de los hogares del Área Metropolitana, la principal responsable de los cuidados es una mujer”, enfatizó la Secretaria.

Loya Hernández añadió que amalgamar el diseño urbano con la perspectiva de género beneficia a toda la sociedad.

“Cuando una niña camina segura, cuando una adolescente puede trasladarse sin miedo, y cuando una mujer recorre su ciudad con libertad, estamos construyendo una ciudad más segura para todas las personas”, indicó.

La metodología internacional de ONU Mujeres adaptada al contexto de Jalisco, incluyó una evaluación in situ donde las participantes analizaron el estado de la iluminación, la accesibilidad de las banquetas, los tiempos del transporte público y la cercanía de equipamientos de cuidado.

Por la tarde, las actividades incluyeron un recorrido técnico nocturno exclusivo para expertas en urbanismo feminista y arquitectura, enfocado en analizar la percepción de riesgo en horarios nocturnos.

Además, se realizaron mesas de cartografía social participativa para georreferenciar sobre planos comunitarios las zonas de riesgo, trayectos habituales y redes de apoyo.

Los trabajos de la Auditoría Local de Género concluyeron hoy en el Centro Integral de Cuidados de Zapopan.

En este espacio se realizó una sesión plenaria donde las mujeres participantes presentaron sus hallazgos ante servidoras públicas municipales para definir proyectos e inversiones públicas orientadas a consolidar a Miramar como un territorio seguro y cuidador.