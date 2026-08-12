Plantea PRI estrategia de seguridad tras foro nacional en Jalisco

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó en Guadalajara el Foro Nacional de Seguridad y Paz México 2026, con la participación de exgobernadores, legisladores y especialistas que expusieron diagnósticos y propuestas sobre inseguridad, procuración de justicia, prevención del delito y feminicidios.

Durante el encuentro, realizado en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, se informó que este es el segundo foro nacional organizado por el partido, después del realizado en Tijuana, Baja California. El PRI señaló que habrá otros encuentros en distintas entidades para ampliar la discusión.

Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco y moderadora del foro, sostuvo que recuperar la paz debe ser una prioridad y cuestionó el desempeño de los gobiernos actuales en materia de seguridad.

PRI Foro Nacional Seguridad (PRI Jalisco)

“El gobierno federal de Morena son los responsables de haberle arrebatado a más de 130 millones de mexicanas y de mexicanos lo más valioso que podemos tener, que es la paz. Pero pronto regresaremos los buenos gobiernos priistas para regresar la paz y la seguridad a las familias mexicanas”.

Haro también adelantó que la dirigencia nacional del PRI presentará en los próximos días una propuesta en materia de seguridad que formará parte de la plataforma que el partido impulsará rumbo al próximo proceso electoral.

Durante el foro, el coordinador de los diputados federales del PRI y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presentó 15 propuestas para una estrategia multidimensional de respuesta institucional. Entre ellas planteó incrementar los presupuestos destinados a seguridad, procuración e impartición de justicia; establecer un tratado de seguridad para América del Norte; restringir algunos giros como casinos, peleas de gallos y table dance, así como fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad estatales.

Moreira sostuvo que la inseguridad tiene, entre otros factores, debilidad institucional y del sistema social, la desaparición de organismos y programas, además de la demanda de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas. Como referencia, expuso el caso de Coahuila, donde aseguró que Torreón pasó de estar entre las ciudades más violentas del mundo a ubicarse entre las 10 más seguras de México.

El exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, planteó que la seguridad debe ser consecuencia del trabajo permanente de las autoridades y propuso colocar a las policías locales en el centro de las estrategias. Expuso el modelo de Policía Estatal Coordinada implementado durante su administración, con 8 mil 500 elementos para atender los 106 municipios de Yucatán.

Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, habló sobre las acciones emprendidas durante su administración frente a la presencia de grupos criminales. Señaló que se destinaron 4 mil millones de pesos a infraestructura de seguridad, se incrementó el número de policías estatales de 214 a mil elementos, se mejoraron salarios y equipamiento, se depuraron corporaciones municipales y se estableció un mando único en los 58 municipios.

En el foro también participaron Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos; Cristina Ruiz, legisladora federal; Rafael Castellanos, exfiscal Central de Jalisco, y Arturo Huicochea Alanís, ex presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México.

Chacón planteó que la paz no puede reducirse a la ausencia de violencia y señaló que la sociedad se ha adaptado a vivir en condiciones de inseguridad. Cristina Ruiz expuso que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado al menos una forma de violencia y señaló que durante 2025 se registraron 696 víctimas de feminicidio en México, 30 de ellas en Jalisco. Añadió que el PRI presentará una iniciativa de ley en materia de feminicidio.

Rafael Castellanos señaló, con base en datos del INEGI, que de cada 100 carpetas de investigación que se abren en la Fiscalía General de la República, tres llegan a los tribunales y únicamente una concluye en sentencia.

Por su parte, Arturo Huicochea sostuvo que en México se cometieron 32 millones de delitos durante 2023 y que únicamente 2.2 por ciento fueron resueltos. Entre sus propuestas planteó que los policías puedan recibir denuncias y realizar investigaciones, además de la creación de una Ley Nacional de Investigación del Delito, una Ley Orgánica de la Agencia Federal de Investigación Criminal, una Ley General de Justicia Cívica y un Código Procesal Penal para los Estados Unidos Mexicanos.

El PRI informó que, después de realizar cuatro foros nacionales en materia de seguridad, presentará una plataforma con propuestas para atender la inseguridad y buscar la paz en México.