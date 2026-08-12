Morena quiere que el INE sea la autoridad que organice los comicios locales, en lugar del IEPC

El diputado Miguel de la Rosa, ya se comunicó con la representación de Morena ante el INE. Hay evidencias de intromisión desde el Ejecutivo.

Ante la parcialidad con la que quiere conducirse el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al nombrar a un secretario ejecutivo y a otros directores, con perfiles cercanos a MC, Morena solicitará al INE que “atraiga” la organización del proceso electoral 2026-2027 -que está por comenzar-, advirtió el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

El organismo electoral local no garantiza imparcialidad, dijo Miguel de la Rosa, quien llamó al gobernador Pablo Lemus “a jugar limpio” y que no ejerza presión a la titular interina del IEPC, Claudia Vargas Bautista, de querer imponerle a directores, a cambio de otorgar el dinero que se requiere para organizar las elecciones locales de 2027.

“Sí hay evidencia de la intromisión de Movimiento Ciudadano en la definición de los nombres que se ocupan de tareas sustanciales dentro del organismo y cuyos nombramientos no le garantizan a la ciudadanía y a ninguna fuerza política -salvo la parcialidad que quiere MC que se conduzca el IEPC- pero a todas las demás fuerzas políticas nos despierta temores fundados de que no vamos a tener una elección limpia, transparente, objetiva, imparcial, confiada a un árbitro con autonomía técnica y de decisión electoral”, explicó De la Rosa.

El legislador refirió que ya se comunicaron con la representación de Morena ante el INE, para informar de los nombramientos de nuevos funcionarios en el IEPC y de la “intromisión” de Pablo Lemus en temas electorales.

El INE debe llamarle la atención al IEPC, ante la presión que ejerce MC sobre los nuevos nombramientos de directivos de ese organismo público que debe ser un “árbitro imparcial”.

“Si lo prevé la ley por esa circunstancia que, incluso sea asumido por el INE federal el proceso electoral local, que atraiga el proceso electoral local. Ya lo habíamos planteado ante el INE, yo creo que va a ser un tema de insistencia”, dijo.

“En la medida que estos nombramientos se estén procesando de esta manera, donde hay una clara tendencia para favorecer con los cargos de decisión del área operativa y directiva del Instituto, estén cargadas hacia MC, a nosotros lo que nos lleva a exigir que sea el INE el que organice la elección local”, subrayó.

De la Rosa pidió a la dirigencia de MC y al gobierno estatal “que sean respetuosos de la voluntad popular” en los próximos comicios.