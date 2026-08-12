Definen diputadas de MC -con vecinos de San Isidro- instalar una mesa de diálogo para revisar el tema hidrológico de la zona

La bancada de MC expresó su postura de mantener el diálogo abierto con los vecinos a quienes reconocen su derecho a expresar sus quejas sobre el proyecto.

Tras reunirse con vecinos de la colonia Mirador de San Isidro durante casi cuatro horas, en Zapopan, tres legisladoras de MC lograron diversos acuerdos con los colonos, quienes se oponen a que en un predio cercano a sus domicilios, se construyan torres de viviendas para policías estatales, conocido como proyecto Legado.

Las legisladoras Gabriela Cárdenas, Mónica Magaña y Alejandra Giadans, se reunieron la tarde del martes con un grupo de 80 vecinos y al día siguiente difundieron los acuerdos, entre los que destaca establecer cuanto antes una mesa de diálogo con las autoridades.

El coordinador de la bancada de MC, José Luis Tostado, respaldó la postura de las legisladoras, quienes señalaron que se hará un exhorto desde la sesión del pleno del Congreso para que, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi), realice estudios de la subcuenca del Arroyo Seco, que indiquen las condiciones hidrológicas y cómo eso les afectaría a los colonos.

Además, se propone que el Ijalvi construya un parque lineal, a lo largo del arroyo del lugar.

“Aquí quiero ser muy clara: ver, examinar y evaluar la posibilidad de realizar a la par un parque lineal alrededor del arroyo Seco, un parque de verdad, con andadores, arbolado nativo, iluminación, ciclovía y área de juegos, que corra a lo largo del arroyo y no un camellón con únicamente dos bancas. Un parque lineal puede resolver dos cosas al mismo tiempo: le da a la colonia un nuevo espacio público y también el cauce del agua por donde correr”, expuso Giadans.

La legisladora de MC, Mónica Magaña, expresó que una de las principales peticiones de los colonos fue que sus reclamos no sean usados políticamente por nadie y que mejor los esfuerzos se concentren en encontrar soluciones integrales para quienes ahí viven.

“La mayor petición que las vecinas y los vecinos ayer hicieron -y hago un llamado a la oposición- fue: ‘no nos usen, los vecinos no somos carne de cañón de nadie. No nos usen’. No hay que usarlos porque ellos quieren soluciones integrales, ellos quieren que se atiendan sus problemas y ahí es donde la bancada de MC va a estar concentrada, por eso, estamos presentado un exhorto, con el fin de garantizar primero espacio público verde, universal, un espacio público como se han venido gestionando en los gobiernos de Juan José Frangie y Pablo Lemus”, dijo.

El coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado, subrayó que el proyecto para construir 200 viviendas para elementos de seguridad pública, tuvo el respaldo de diputados de las ocho bancadas en el Congreso.

Agregó que los reclamos de los colonos son legítimos y ellos -los diputados de MC- escucharán todas las voces.