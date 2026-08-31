Lemus pide a funcionarios de Jalisco avisar si buscarán competir en campaña del 2027

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco Imagen de Apoyo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió a los funcionarios de su administración que tengan intención de competir en el proceso electoral de 2027 que informen desde septiembre su decisión, con el objetivo de comenzar a preparar las renuncias y sustituciones correspondientes.

El mandatario estatal señaló que necesita conocer con anticipación quiénes de los integrantes de su gobierno tienen interés en aparecer en la boleta electoral, para que puedan separarse de sus cargos y comenzar sus actividades políticas sin afectar el funcionamiento de la administración estatal.

“Necesito ya que todos los funcionarios públicos del gobierno del estado que tengan inquietudes de estar en la boleta para el proceso electoral 2027. Necesito que ya en el mes de septiembre me lo informen para empezar a procesar sus renuncias y sus sustituciones para que puedan irse a la campaña”, afirmó.

Preparativos rumbo a 2027

Lemus dejó claro que los movimientos dentro de su gabinete deberán realizarse con anticipación para evitar que las aspiraciones electorales interfieran con las responsabilidades de gobierno. En ese sentido, planteó que quienes decidan buscar una candidatura deberán comunicarlo durante septiembre para iniciar el proceso administrativo correspondiente.

El gobernador advirtió además que no permitirá que la estructura del gobierno estatal sea utilizada como plataforma para las campañas electorales. “No voy a permitir que el gobierno del estado de Jalisco sea la campaña”, sostuvo.

Con esta postura, el mandatario estatal busca separar las actividades de la administración pública de las aspiraciones de quienes eventualmente participen en el proceso electoral de 2027, además de anticipar los cambios necesarios en los cargos que queden vacantes.

Candidatura en Zapopan

En otro tema, Pablo Lemus descartó que existan diferencias o “jaloneos” con Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, por la definición de una eventual candidatura en ese municipio rumbo a 2027.

El gobernador rechazó que la posibilidad de que ambos tengan intereses políticos distintos haya generado un conflicto entre ellos y destacó la relación personal que mantienen desde hace décadas.

“Somos amigos desde hace más de 35 años (…) más que hermanos”, expresó Lemus al referirse a Frangie.

De esta manera, el gobernador sostuvo que la relación entre ambos permanece pese al escenario político que comenzará a tomar mayor relevancia conforme se acerque el proceso electoral de 2027.