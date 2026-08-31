Inician ciclo escolar en Zapopan; renuevan Centro Interdisciplinario de Autismo

El ciclo escolar 2026-2027 arrancó en Zapopan. El gobierno municipal junto con el de Jalisco destacaron la coordinación para mejorar la infraestructura educativa, durante el inicio de actividades en el Centro Interdisciplinario para el Tratamiento e Investigación del Autismo (CAM CITIA).

En Jalisco, alrededor de 1.6 millones de estudiantes y más de 86 mil docentes regresaron a las aulas para el nuevo ciclo escolar.

Durante el acto, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, señaló que la rehabilitación de escuelas ha sido una de las prioridades de su administración y recordó que el municipio ha intervenido 144 planteles mediante el programa Escuelas con Estrella, con una meta de llegar a 200.

“Sabíamos que si queríamos cambiar el futuro de Zapopan teníamos que empezar por sus escuelas, por eso creamos Escuelas con Estrella”, expresa.

El CAM CITIA ya había sido rehabilitado en 2018 mediante este programa, con una inversión cercana a los tres millones de pesos. Ocho años después, el plantel fue nuevamente incorporado a un programa de mejoramiento debido al desgaste generado por el uso.

En esta ocasión, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal) incorporó la escuela a las acciones del programa Jalisco con Estrella, con lo que se da continuidad a la intervención realizada anteriormente por el municipio.

El gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la educación representa una de las principales inversiones para el desarrollo de la entidad y señaló que su administración mantiene el modelo educativo de Jalisco, al tiempo que incorpora herramientas como la inteligencia artificial.

Por su parte, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que el estado busca mantener una educación innovadora y una plantilla docente en constante actualización, particularmente en el uso de herramientas tecnológicas.

Además de la rehabilitación de planteles, Zapopan mantiene otros programas relacionados con la educación, entre ellos Seguro Escolar, Senderos Seguros, Fondo de Competencias Educativas, Zapopan Presente y 1, 2, 3 Zapopan Club, enfocados en seguridad, infraestructura, apoyo académico y entrega de materiales.