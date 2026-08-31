Instalan Cabildo de las Juventudes 2026 en Tlajomulco

Con 17 jóvenes como regidoras y regidores honoríficos, quedó instalado el Cabildo de las Juventudes 2026 de Tlajomulco, un espacio creado para incorporar sus propuestas y perspectivas a la discusión de los asuntos municipales.

La instalación y toma de protesta se realizó en la sala de Cabildo del Ayuntamiento y fue encabezada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien señaló que la participación juvenil debe trascender los ejercicios de diálogo y tener incidencia en las decisiones del gobierno.

“Necesitamos seguir buscando la posibilidad de que todas y todos ustedes se involucren en la toma de decisiones, que nos contagien con sus ideas, con su innovación, con su energía para poder construir una mejor sociedad. Efectivamente, yo soy un convencido de que los jóvenes no son el futuro, son efectivamente el presente, que nos va a ayudar y que nos está ayudando a construir el futuro”, indica.

El alcalde planteó que las propuestas surgidas del Cabildo puedan incorporarse a los planes de acción del municipio.

“Queremos asumir el compromiso juntos, que este no sea solo un ejercicio de escucha, no solo sea un ejercicio de diálogo colaborativo con todas y con todos ustedes, que sea genuinamente un ejercicio que pueda tener incidencia en la toma de decisiones. Es decir, que sus propuestas se puedan capitalizar y cristalizar en el plan de acción que podamos tener”, menciona.

Durante el acto, Fernanda Robles, directora de Juventudes del Estado de Jalisco, llamó a las y los jóvenes a continuar participando y a plantear sus necesidades ante las autoridades municipales.

“El presidente municipal, una de las cosas que más ha dicho durante su discurso es escuchar y trabajar de cerquita junto a las juventudes. Que eso no solamente queda aquí. Que el día de hoy alcen su voz, que participen y que sigan siendo el ejemplo para las nuevas generaciones”, señala.

Por su parte, Adrián Ruiz Rico, director del Instituto de Alternativas para los Jóvenes (INDAJO), dio la bienvenida a quienes integran el Cabildo y destacó que su participación busca que las juventudes tengan un papel activo en la construcción de propuestas para el municipio.

“Quiero reconocer especialmente a cada una y uno de ustedes por aceptar esta invitación, por interesarse y por participar en la toma de decisiones y las iniciativas para proponer, cuestionar y construir un mejor Tlajomulco”, expone.

El Cabildo de las Juventudes 2026 tendrá una integración honorífica y funcionará como un espacio para conocer las inquietudes, propuestas y perspectivas de las nuevas generaciones sobre los retos y oportunidades de Tlajomulco.