Renuevan Comité de Participación Social Anticorrupción de Zapopan

El Gobierno de Zapopan renovó el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Municipal Anticorrupción, luego de concluir el periodo 2023-2026 y tomar protesta a sus nuevos integrantes para los próximos tres años.

Durante la sesión, Paulina del Carmen Torres Padilla, jefa de Gabinete del Ayuntamiento, destacó que la participación ciudadana es necesaria para fortalecer la vigilancia sobre el servicio público y exigir cuentas a las autoridades.

“Necesitamos ciudadanos que se involucren, que participen, que pregunten, que revisen, que exijan cuentas, eso es lo que debemos hacer todos los que tenemos un cargo como servidores públicos”.

La funcionaria señaló que Zapopan adoptó las 64 líneas de acción establecidas por el Sistema Estatal Anticorrupción y recordó que el municipio puso en marcha el Programa Institucional Anticorrupción, enfocado en capacitar a servidores públicos en ética e integridad.

Por su parte, el contralor ciudadano David Rodríguez Pérez informó que el Ayuntamiento mantiene un programa anual de control interno y reducción de riesgos, además de un comité de ética y acciones para fortalecer la integridad dentro de la administración.

Agregó que próximamente comenzará a operar un tablero de ética, herramienta con la que se pretende medir avances y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El presidente saliente del CPS, Raúl Gutiérrez Muñiz, destacó que la participación ciudadana adquiere mayor relevancia cuando se traduce en vigilancia y propuestas.

“Una de las mayores fortalezas que un comité como este ha tenido es la participación ciudadana, que adquiere un verdadero sentido cuando deja de ser solamente una expresión y se convierte en diálogo, en propuestas, en vigilancia, en colaboración”.

Nueva integración

Para el periodo 2026-2029 rindieron protesta: