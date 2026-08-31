Diputados del PRI, PAN y MC avalan quitar cobro de 10 en bicis eléctricas

Estación de bicis situado en calle Morelos, casi esquina con Zaragoza. Piden tarifas más accesibles para unidades eléctricas.

Las bancadas del PAN, del PRI y de MC en el Congreso han expresado su voto favorable a que se elimine de la Ley de Ingresos 2026 del Gobierno de Jalisco, el cobro de 10 pesos por desanclaje de bicicletas eléctricas del programa Mi Bici.

La diputada de MC Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, recordó que desde el 9 de julio, la reforma a la Ley de Ingresos se presentó a primera lectura del Pleno, por lo que este próximo jueves 3 de septiembre, el dictamen se puede presentar a votación.

“Esta es una iniciativa del gobernador que envió hace dos meses para solicitar que se condonara los 10 pesos por el desanclaje de las bicis eléctricas, buscando promover el uso de la movilidad y el uso de esas bicis que fueron modernizadas, que se compraron nuevas bicicletas, entonces, nosotros confiamos en que en la próxima sesión pueda aprobarse y los usuarios de Mi Bici puedan tener ese beneficio”, explicó Cárdenas.

La diputada del PRI y presidenta del Congreso, Alondra Fausto, confirmó su voto favorable a la propuesta y dijo que el tema debe ponerse a discusión y a votación de los 38 legisladores, en la próxima sesión de este jueves.

“Algo que yo les comentaba en las redes sociales que muchas de las demandas eran ‘presidenta dale solución a ese tema’. Dentro de mis facultades está subir el dictamen, está en tiempo y forma aún cuando se atravesó el periodo inhábil del Congreso, pero el que yo suba el dictamen en segunda lectura no garantiza que esto vaya a salir a favor, sin embargo, siendo responsable de lo que es mi voto, yoles garantice que iría a favor de este dictamen”, precisó.

El tema se revisó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y todo parece indicar que se votará por el pleno el 3 de septiembre, según relató el diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, quien apoya la medida.

Colectivos de ciclistas piden que el cobro de diez pesos por el uso de los primeros 10 minutos de las unidades eléctricas, quede eliminado.