Elementos de la Policía Estatal de Caminos detuvieron a un hombre señalado de manera preliminar como presunto distribuidor de droga en el Pueblo Mágico de Talpa de Allende.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la brecha Talpa-Los Ocotes, ubicada al norte del municipio, como parte de los operativos desplegados en los Pueblos Mágicos de Jalisco.

Detienen a presunto distribuidor de droga en Talpa de Allende

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes observaron a un sujeto que llevaba consigo un costal. Al percatarse de la presencia policial, el hombre presuntamente arrojó el bulto y comenzó a correr en dirección al cerro.

Los oficiales le marcaron el alto, pero hizo caso omiso, por lo que iniciaron una persecución que terminó con su detención.

Durante la revisión realizada conforme a protocolo, los elementos localizaron a la altura de la cintura un arma de fuego tipo revólver. Posteriormente inspeccionaron el costal que el hombre había arrojado durante la huida y encontraron aproximadamente siete kilogramos de vegetal verde con características propias de la marihuana.

Detienen a presunto distribuidor de droga en Talpa de Allende

Las primeras investigaciones señalan que el detenido presuntamente estaría relacionado con la distribución de droga en Talpa de Allende.

El hombre, identificado como Adán “N”, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, junto con el arma de fuego y la droga asegurada, para determinar su situación jurídica.