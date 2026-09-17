Lemus pide no seguir con tradición de lanzar a “Juan Escutia” en Ameca

El niño que encarnó a Juan Escutia antes de ser lanzado

“Creo que la presidenta municipal de Ameca debería aceptar esta recomendación de eliminar ya esa tradición que pone en riesgo a las niñas, a los niños, que pueden ser lanzados desde un segundo piso”.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó así la supuesta costumbre arraigada en ese municipio en la que, para conmemorar la gesta heroica de los Niños Héroes, un menor de edad, alumno de un colegio, es lanzado desde un balcón de la alcaldía, envuelto en la Bandera Nacional.

“Entonces, es una tradición que se debe de acabar. Yo creo que la presidenta municipal de Ameca -Martha Catalina Loza Castro, perteneciente al Partido Morena- debería aceptar esta recomendación de eliminar ya esa tradición”, recalcó el mandatario estatal.

El lanzar desde las alturas a un niño ataviado en representación de Juan Escutia, supuestamente es una tradición en el municipio de Ameca desde hace medio siglo.

Representación de la batalla de Chapultepec en Ameca. FOTOS: Gobierno municipal

Se dice que este año, seis alumnos del Colegio Niños Héroes se postularon como voluntarios para interpretar el papel de Juan Escutia, pero sólo uno -llamado Mateo- fue elegido mediante un sorteo.

El menor fue arrojado desde un balcón de la Presidencia Municipal y recibido abajo por bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, en una lona de rescate. El niño resultó ileso.