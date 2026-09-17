Familiar confirma muerte de estudiante de medicina desaparecida

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido”.

Con ese mensaje en redes sociales, un hermano de Karla Margarita Pérez Jiménez, informó que la muchacha de 22 años está muerta.

Karla Margarita desapareció en Jalisco

Todo hace indicar que la chica que estudiaba medicina en la Universidad Cuauhtémoc, es la que apareció asesinada este domingo 16 de septiembre, en un sembradío al lado de una brecha cercana a al cruce de Camino a Nextipac y Camino al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), en el municipio de Zapopan.

La joven originaria de Irapuato, Guanajuato, vino a radicar en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En la escena en donde fue hallado el cadáver que se supone es el suyo, se encontró también una motocicleta quemada.

La chica estaba ilocalizable desde el 14 de septiembre, presuntamente después de pedir un viaje en motocicleta, perteneciente a un servicio de aplicación.

Este 16 de septiembre, luego de que se halló el cadáver de la mujer en las inmediaciones del camino al CUCBA, un hermano de Karla Margarita publicó el siguiente mensaje:

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido. Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que estuvieron pendientes, que compartieron su fotografía, ayudaron a difundir su búsqueda, nos acompañaron, nos brindaron palabras de aliento y, de una u otra manera, nos hicieron sentir que no estábamos solos.

“Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días.

“Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido.

“Esto no termina aquí. Sigamos apoyándonos, sigamos compartiendo las fichas de búsqueda, sigamos levantando la voz por quienes no han regresado a casa. Que ninguna familia tenga que vivir este dolor y que no haya una desaparecida más.

“Gracias a todas y todos los que estuvieron con nosotros. Gracias por no dejarnos solos”.