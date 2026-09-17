Zacatecas, Morena se la juega

La apuesta de Morena en Zacatecas Verónica del Carmen Díaz Robles (Morena) será quien lidere la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para Zacatecas. (Mario Jasso)

Una de las designaciones más comentadas de entre los coordinadores para la defensa de la 4T es, sin duda, la de Zacatecas. Desde un par de días antes se escuchó una voz en el sentido de que “no hay forma de que no sea Verónica”.

Y eso es una apuesta relevante. Para dar el contexto adecuado, bien vale la pena mirar la encuesta de Crónica sobre Zacatecas: Morena luce como partido y gobierno desgastadísimos en este estado. El tema crítico, como es de esperarse, es el de la seguridad pública y en la encuesta de Crónica y de otros medios, la buena presencia de otras opciones era evidente.

Verónica Díaz, abiertamente, ha pedido unidad a los morenistas y a los militantes de los partidos aliados.

Allí se resolverá la apuesta de Morena en Zacatecas. Habrá que ver si esa unidad se logra.

Una a favor de Pemex

A Pemex le ha llovido en los últimos meses por metas incumplidas y los accidentes en diferentes instalaciones. Y para ser justos hay que decir que diferentes trabajos, adicionales a los sustantivos, a veces no tienen el reconocimiento que merecen.

En los terrenos de las empresas con responsabilidad social, en los que la empresa petrolera mexicana ha incursionado desde hace tiempo, cabe mencionar que recientemente Delfina Gómez hizo público su agradecimiento por la entrega de toneladas de materia primera con la que se podrán construir y rehabilitar diferentes caminos que un centenar de municipios requieren para tener traslados adecuados de mercancía y personas.

La Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex está encabezada por un viejo conocido de la política mexicana: César Raúl Ojeda.

Todo perfilado para la licencia de Grecia

Por supuesto, es claro que Grecia Quiroz pedirá licencia para contender por la gubernatura de Michoacán. Y si bien esto era sabido desde hace tiempo, la novedad es que el 15 de septiembre y las fiestas patrias, en las que ya encabezó la ceremonia del Grito, ha sido prácticamente el arranque del camino para ella.

Dos elementos quedan claros. El primero, también como resulta obvio, es que la figura de Carlos Manzo jugará un papel relevante en el discurso de Grecia.

El segundo y quizás el más significativo, es que Movimiento Ciudadano ha comenzado a armar la plataforma territorial que le hacía falta a la aún alcaldesa en funciones de Uruapan.

El grito que iba a ser el más fresa

En el papel iba a ser el festejo más fresa de la Ciudad (tal como se había planeado): Alex Syntek en la Benito Juárez para festejar el 15 de septiembre, mientras Los Tigres del Norte, Merenglass e Intocable encendían la fiesta en otras latitudes.

Pero las cosas no siempre salen como se esperan. Para empezar, las mantas anunciando el evento fueron pintarrajeadas para hacer señalamientos sobre conductas inapropiadas que el cantante ha respondido en su momento y, como final, Syntek, ya en pleno escenario, intercambió improperios con el público de la muy conservadora Alcaldía Benito Juárez, al que le pidió que le mentaran la madre. Sorpresas del día 15.

Avance en Educación Superior

La política educativa de la presidencia de la República y la SEP muestran avances palpables en apoyo a la Educación Superior. Aquí algunas cifras: del ciclo escolar 2024-2025 al de 2025-2026, la matrícula universitaria pública pasó de 3 millones 417 mil 960 estudiantes a 3 millones 574 mil 610 en el ciclo 2025-2026, es decir, 156 mil lugares más, con lo que se llega a la mitad del objetivo sexenal de 300 mil nuevos espacios.

Las universidades del Bienestar Benito Juárez aumentarán hacia 2026 de 214 sedes a 239, con 99 mil nuevos lugares, para 37 carreras.