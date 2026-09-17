Detienen a ciudadano que increpó a Lemus por el agua en Guadalajara

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía de Guadalajara luego de reclamar al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante un recorrido en bicicleta por el Centro Histórico, por la calidad del agua que llega a los hogares de habitantes de la ciudad.

El hecho ocurrió la mañana del martes, en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Guadalajara, donde el hombre se acercó al mandatario estatal y le hizo un reclamo relacionado con las condiciones del agua que reciben los ciudadanos.

Posteriormente, el episodio comenzó a circular en redes sociales a través de videos y publicaciones en las que se relacionó la intervención de los policías con las críticas que el ciudadano habría expresado hacia Lemus.

De acuerdo con las publicaciones difundidas, el hombre habría gritado al Gobernador: “¡Lemus, ponte a trabajar, queremos agua limpia!”. Después del reclamo, agentes municipales se aproximaron al ciudadano y lo trasladaron ante la autoridad cívica.

El caso generó reacciones en redes sociales, particularmente por la intervención policial ante un ciudadano que cuestionaba la calidad del agua que llega a las viviendas de Guadalajara.

Sin embargo, la Policía de Guadalajara negó que la detención se hubiera producido por las críticas dirigidas al Gobernador y señaló que el hombre fue remitido ante un Juez Cívico por alterar el orden público.

El reclamo ocurre en medio de las inconformidades que ciudadanos han expresado durante los últimos meses por la calidad del agua. Habitantes de distintos puntos de la ciudad han señalado problemas relacionados con el líquido que reciben en sus domicilios y han cuestionado que la situación continúe pese a las acciones emprendidas por el SIAPA.

La problemática del agua se mantiene como uno de los temas que han generado preocupación entre los habitantes, quienes continúan manifestando su inconformidad por las condiciones en las que reciben el suministro.