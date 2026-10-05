El Premio Obras Cemex presenta las 23 obras que disputarán el galardón en su 35ª edición

Premio Obras Cemex

​El Premio Obras Cemex dio a conocer la lista oficial de los 23 proyectos seleccionados para competir en su 35ª edición, tras evaluar un total de 296 postulaciones desarrolladas a lo largo de la República Mexicana.

​Los proyectos nominados destacan por su calidad arquitectónica, innovación, aportación técnica e impacto positivo en las comunidades. La evaluación estuvo a cargo de un jurado multidisciplinario encabezado por la arquitecta Sara Topelson como presidenta, acompañado por los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol y Soledad Rodríguez, los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz y el Dr. Roberto Stark.

Las obras nominadas por categoría son:

​Equipamiento y Usos Mixtos Mayor a 1000 m²: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca, Campus Salud Digna, y Casa de la Cultura Juchitán.

​Equipamiento y Usos Mixtos Menor a 1000 m²: Capilla San Juan Pablo II, Centro de Reflexión y Lectura Cereso 2, Jardín Termal, y Museo Regional “La Cacaotera”.

​Espacio Urbano y Paisaje: Capilla de la Purísima, Mercado Público Florentino Hernández Bautista, Parque Quintana Roo, Plaza Grande, y UH Infonavit Santa Fe Belén.

​Infraestructura y Movilidad: Autopista Mante-Tula, Boulevard La Libertad, Carretera a Chapala F4, y Puente Las Truchas.

​Vivienda Individual: Casa 720°, Casa entre dos ríos, y Casa Tao.

​Vivienda Multifamiliar: Las Arenas, Michoacán 49, Residencial Montebosco Torre Fresno, y Urban Bulgaria.

“Las obras nominadas reflejan el talento, la capacidad de innovación y la visión de quienes están transformando la manera de construir en México. Cada proyecto aporta soluciones que responden a los retos actuales de nuestras comunidades y contribuye a elevar los estándares de la industria”, afirmó Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 12 de noviembre, durante la misma se darán a conocer las obras ganadoras. Los detalles, fotografías y características de cada proyecto pueden consultarse en el sitio oficial del Premio Obras Cemex https://www.cemexmexico.com/premioobras.

El Premio Obras Cemex marca el inicio de una nueva etapa bajo un formato bienal, una evolución que fortalecerá el alcance y la proyección de este reconocimiento, que durante más de tres décadas ha distinguido a las obras que impulsan la excelencia de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en México.