Jalisco

El certamen, que reconoce lo mejor de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en México, evaluó 296 proyectos de todo el país

El Premio Obras Cemex presenta las 23 obras que disputarán el galardón en su 35ª edición

Por Fátima Chávez
Premio Obras Cemex

​El Premio Obras Cemex dio a conocer la lista oficial de los 23 proyectos seleccionados para competir en su 35ª edición, tras evaluar un total de 296 postulaciones desarrolladas a lo largo de la República Mexicana.

​Los proyectos nominados destacan por su calidad arquitectónica, innovación, aportación técnica e impacto positivo en las comunidades. La evaluación estuvo a cargo de un jurado multidisciplinario encabezado por la arquitecta Sara Topelson como presidenta, acompañado por los arquitectos Alfonso Garduño, Carlos Jiménez, Gabriela Etchegaray, Ignacio Mallol y Soledad Rodríguez, los ingenieros Federico Alba, Anne Ellis y César Ruiz y el Dr. Roberto Stark.

Las obras nominadas por categoría son:

  • ​Equipamiento y Usos Mixtos Mayor a 1000 m²: Ayuntamiento y Jardín Central de Tizayuca, Campus Salud Digna, y Casa de la Cultura Juchitán.
  • ​Equipamiento y Usos Mixtos Menor a 1000 m²: Capilla San Juan Pablo II, Centro de Reflexión y Lectura Cereso 2, Jardín Termal, y Museo Regional “La Cacaotera”.
  • ​Espacio Urbano y Paisaje: Capilla de la Purísima, Mercado Público Florentino Hernández Bautista, Parque Quintana Roo, Plaza Grande, y UH Infonavit Santa Fe Belén.
  • ​Infraestructura y Movilidad: Autopista Mante-Tula, Boulevard La Libertad, Carretera a Chapala F4, y Puente Las Truchas.
  • ​Vivienda Individual: Casa 720°, Casa entre dos ríos, y Casa Tao.
  • ​Vivienda Multifamiliar: Las Arenas, Michoacán 49, Residencial Montebosco Torre Fresno, y Urban Bulgaria.

“Las obras nominadas reflejan el talento, la capacidad de innovación y la visión de quienes están transformando la manera de construir en México. Cada proyecto aporta soluciones que responden a los retos actuales de nuestras comunidades y contribuye a elevar los estándares de la industria”, afirmó Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 12 de noviembre, durante la misma se darán a conocer las obras ganadoras. Los detalles, fotografías y características de cada proyecto pueden consultarse en el sitio oficial del Premio Obras Cemex https://www.cemexmexico.com/premioobras.

El Premio Obras Cemex marca el inicio de una nueva etapa bajo un formato bienal, una evolución que fortalecerá el alcance y la proyección de este reconocimiento, que durante más de tres décadas ha distinguido a las obras que impulsan la excelencia de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en México.

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