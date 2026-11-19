El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha un mecanismo para revisar la evolución patrimonial de personas servidoras públicas y exservidoras públicas, mediante la selección de expedientes que son sometidos a verificación por el Órgano Interno de Control (OIC).

El procedimiento establece reglas para elegir de manera imparcial las declaraciones que serán revisadas. En su primer ejercicio, el sorteo se realizó en una sesión pública con la participación de la Contraloría del Estado y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

El titular del OIC, Jorge Armando Ortiz Tafoya, explicó que las revisiones se realizan anualmente a partir de las declaraciones patrimoniales presentadas durante mayo.

En diciembre, el órgano inicia la verificación de los expedientes seleccionados y dispone de un plazo de hasta un año para emitir el dictamen correspondiente.

“Este ejercicio fue el primero que se realizó en esta administración pública y lo que buscamos es que las y los funcionarios se sepan vigilados con el fin de prevenir cualquier irregularidad”, señaló Ortiz Tafoya.

Si durante la revisión se acreditan faltas administrativas, las personas involucradas pueden enfrentar sanciones como la destitución o la inhabilitación temporal, de acuerdo con la normativa y los procedimientos correspondientes.

En caso de detectarse hechos que pudieran constituir un delito, el OIC debe dar vista a las autoridades competentes para su investigación.

El mecanismo obtuvo el primer lugar en la segunda edición del premio “Buenas Prácticas en los Gobiernos Municipales”, organizado por comités de participación social de Chihuahua, Baja California y Jalisco, además de colectivos especializados en transparencia, entre ellos CIMTRA.

El funcionario sostuvo que la finalidad es fortalecer la confianza ciudadana mediante la vigilancia del patrimonio de quienes trabajan en el servicio público.

También llamó a la población a denunciar posibles actos de corrupción a través de los canales telefónicos y electrónicos del municipio, los buzones instalados en los Centros Administrativos (CAT) o directamente en las oficinas del OIC.